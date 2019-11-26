تقليد "الكريديس وبن عثمان" رتبة "رائد"

"المطيري" قدّم لهما التهنئة وتمنى لهما التوفيق

قلّد مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، اليوم الثلاثاء، الرائد خالد بن سعد الكريديس والرائد عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن عثمان رتبتيهما الجديدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما إلى رتبة "رائد".

وهنأهما على الثقة الكريمة، متمنياً لهما التوفيق والسداد في خدمة الدين والوطن.