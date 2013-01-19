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"معقولة؟!".. "نسيب": عرض عمل لطبيب سعودي .. "ببلاش"

قال: حينما يصل الأمر إلى هذا الحد فلا بد من إجراء عاجل وعادل

يبدي الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب، دهشته وانزعاجه الشديدين، وهو يستعرض مأساة لا تصدق لطبيب أسنان سعودي شاب، عاطل عن العمل، وقد تقدم للعمل بكل المستشفيات الخاصة بعدما يَئِس من العثور على وظيفة في القطاع الصحي الحكومي، ليُفاجَأ بالقطاع الخاص يعرض عليه العمل "ببلاش" أو براتب لا يزيد على 1500 ريال، مطالبًا بإجراء عاجل يرد للمواطن حقه.

العمل (ببلاش)

وفي مقاله "معقووولة..!!" بصحيفة " المدينة"، يقول نسيب: "حينما يصل الأمر إلى هذا الحد فلا بد من إجراء عاجل وعادل يرد للمواطن حقه ويدفع عنه الظلم ذلك؛ لأن ما قاله لي أحد أطباء الأسنان شيء (لا) يصدَّق!! لولا أنه ابن جاري وثقتي فيه مطلقة؛ حيث يقول: تخرجت من طب الأسنان وفرحت جدًّا وحملت شهادتي وأخذت أدوّر على كل المستشفيات الخاصة بعد يأسي من أن أجد وظيفة في القطاع الصحي الحكومي، لتبدأ معاناتي مع القطاع الخاص، الذي قدّم لي عروضًا محبطة؛ وهي إما العمل (ببلاش)، أو براتب لا يزيد على 1500 ريال، أو (لا) يوجد عمل، لتكون صدمتي وحزني أكبر من كل الجهود التي ماتت بعد تخرجي فورًا.."!

واستغلال لحد الإهانة..!

ويتوجه نسيب بالواقعة إلى المسؤولين عن قطاع الصحة والتوظيف، قائلًا: "من هنا أكتب لمن يهمه الأمر عن أن المأساة التي عشتها مع هذا الخريج، وهي والله أكبر من أن تبقى، خاصة وأن هؤلاء هم شباب الوطن الذين تعبوا وسهروا وكابدوا؛ ليس للجلوس في منازلهم بل لخدمة الوطن الذي يحبهم ويحبونه، ومن يصدق أن ينتهي حالهم إلى هكذا استفزاز واستغلال يصل حد الإهانة..!".

عاد للدراسة.. ربما

وينهي نسيب قائلًا: "قرّر الطبيب العودة إلى الدراسة هربًا من اليأس والإحباط، على أمل أن يجد وظيفة بعد حصوله على شهادة البورد في طب الأسنان.. ومَن ينصف مَن؟!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معقولة؟!".. "نسيب": عرض عمل لطبيب سعودي .. "ببلاش"
سبق

يبدي الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب، دهشته وانزعاجه الشديدين، وهو يستعرض مأساة لا تصدق لطبيب أسنان سعودي شاب، عاطل عن العمل، وقد تقدم للعمل بكل المستشفيات الخاصة بعدما يَئِس من العثور على وظيفة في القطاع الصحي الحكومي، ليُفاجَأ بالقطاع الخاص يعرض عليه العمل "ببلاش" أو براتب لا يزيد على 1500 ريال، مطالبًا بإجراء عاجل يرد للمواطن حقه.

العمل (ببلاش)

وفي مقاله "معقووولة..!!" بصحيفة " المدينة"، يقول نسيب: "حينما يصل الأمر إلى هذا الحد فلا بد من إجراء عاجل وعادل يرد للمواطن حقه ويدفع عنه الظلم ذلك؛ لأن ما قاله لي أحد أطباء الأسنان شيء (لا) يصدَّق!! لولا أنه ابن جاري وثقتي فيه مطلقة؛ حيث يقول: تخرجت من طب الأسنان وفرحت جدًّا وحملت شهادتي وأخذت أدوّر على كل المستشفيات الخاصة بعد يأسي من أن أجد وظيفة في القطاع الصحي الحكومي، لتبدأ معاناتي مع القطاع الخاص، الذي قدّم لي عروضًا محبطة؛ وهي إما العمل (ببلاش)، أو براتب لا يزيد على 1500 ريال، أو (لا) يوجد عمل، لتكون صدمتي وحزني أكبر من كل الجهود التي ماتت بعد تخرجي فورًا.."!

واستغلال لحد الإهانة..!

ويتوجه نسيب بالواقعة إلى المسؤولين عن قطاع الصحة والتوظيف، قائلًا: "من هنا أكتب لمن يهمه الأمر عن أن المأساة التي عشتها مع هذا الخريج، وهي والله أكبر من أن تبقى، خاصة وأن هؤلاء هم شباب الوطن الذين تعبوا وسهروا وكابدوا؛ ليس للجلوس في منازلهم بل لخدمة الوطن الذي يحبهم ويحبونه، ومن يصدق أن ينتهي حالهم إلى هكذا استفزاز واستغلال يصل حد الإهانة..!".

عاد للدراسة.. ربما

وينهي نسيب قائلًا: "قرّر الطبيب العودة إلى الدراسة هربًا من اليأس والإحباط، على أمل أن يجد وظيفة بعد حصوله على شهادة البورد في طب الأسنان.. ومَن ينصف مَن؟!".

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
01:58 PM

"معقولة؟!".. "نسيب": عرض عمل لطبيب سعودي .. "ببلاش"

قال: حينما يصل الأمر إلى هذا الحد فلا بد من إجراء عاجل وعادل

A A A
أيمن حسن - الرياض
15
10,841

يبدي الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب، دهشته وانزعاجه الشديدين، وهو يستعرض مأساة لا تصدق لطبيب أسنان سعودي شاب، عاطل عن العمل، وقد تقدم للعمل بكل المستشفيات الخاصة بعدما يَئِس من العثور على وظيفة في القطاع الصحي الحكومي، ليُفاجَأ بالقطاع الخاص يعرض عليه العمل "ببلاش" أو براتب لا يزيد على 1500 ريال، مطالبًا بإجراء عاجل يرد للمواطن حقه.

العمل (ببلاش)

وفي مقاله "معقووولة..!!" بصحيفة " المدينة"، يقول نسيب: "حينما يصل الأمر إلى هذا الحد فلا بد من إجراء عاجل وعادل يرد للمواطن حقه ويدفع عنه الظلم ذلك؛ لأن ما قاله لي أحد أطباء الأسنان شيء (لا) يصدَّق!! لولا أنه ابن جاري وثقتي فيه مطلقة؛ حيث يقول: تخرجت من طب الأسنان وفرحت جدًّا وحملت شهادتي وأخذت أدوّر على كل المستشفيات الخاصة بعد يأسي من أن أجد وظيفة في القطاع الصحي الحكومي، لتبدأ معاناتي مع القطاع الخاص، الذي قدّم لي عروضًا محبطة؛ وهي إما العمل (ببلاش)، أو براتب لا يزيد على 1500 ريال، أو (لا) يوجد عمل، لتكون صدمتي وحزني أكبر من كل الجهود التي ماتت بعد تخرجي فورًا.."!

واستغلال لحد الإهانة..!

ويتوجه نسيب بالواقعة إلى المسؤولين عن قطاع الصحة والتوظيف، قائلًا: "من هنا أكتب لمن يهمه الأمر عن أن المأساة التي عشتها مع هذا الخريج، وهي والله أكبر من أن تبقى، خاصة وأن هؤلاء هم شباب الوطن الذين تعبوا وسهروا وكابدوا؛ ليس للجلوس في منازلهم بل لخدمة الوطن الذي يحبهم ويحبونه، ومن يصدق أن ينتهي حالهم إلى هكذا استفزاز واستغلال يصل حد الإهانة..!".

عاد للدراسة.. ربما

وينهي نسيب قائلًا: "قرّر الطبيب العودة إلى الدراسة هربًا من اليأس والإحباط، على أمل أن يجد وظيفة بعد حصوله على شهادة البورد في طب الأسنان.. ومَن ينصف مَن؟!".

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