حصيلة إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 44482

تسجيل 8 حالات وفاة جديدة

سجّل لبنان 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 44482 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الأحد)، أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 19782.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 406 حالات بعد تسجيل 8 حالات وفاة.