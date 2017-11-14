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واشنطن تدعو دول التحالف الدولي إلى استعادة مواطنيهم "الدواعش"

"بومبيو" طالب بتركيز محاربة التنظيم في غرب أفريقيا والساحل

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)؛ دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى استعادة المتشدّدين الأجانب في التنظيم، وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق وسوريا، التي تضررت بشدة بسبب الصراع.

ولفت "بومبيو" في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف؛ إلى أن المخاوف تتزايد من خطر "داعش" خارج العراق وسوريا؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطالب الوزير الأمريكي بتركيز التحالف الدولي على منطقة غرب أفريقيا والساحل.

وزير الخارجية الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تدعو دول التحالف الدولي إلى استعادة مواطنيهم "الدواعش"
سبق

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)؛ دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى استعادة المتشدّدين الأجانب في التنظيم، وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق وسوريا، التي تضررت بشدة بسبب الصراع.

ولفت "بومبيو" في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف؛ إلى أن المخاوف تتزايد من خطر "داعش" خارج العراق وسوريا؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطالب الوزير الأمريكي بتركيز التحالف الدولي على منطقة غرب أفريقيا والساحل.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
07:57 PM

واشنطن تدعو دول التحالف الدولي إلى استعادة مواطنيهم "الدواعش"

"بومبيو" طالب بتركيز محاربة التنظيم في غرب أفريقيا والساحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)؛ دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى استعادة المتشدّدين الأجانب في التنظيم، وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق وسوريا، التي تضررت بشدة بسبب الصراع.

ولفت "بومبيو" في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف؛ إلى أن المخاوف تتزايد من خطر "داعش" خارج العراق وسوريا؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطالب الوزير الأمريكي بتركيز التحالف الدولي على منطقة غرب أفريقيا والساحل.

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