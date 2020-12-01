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"المواصفات" تطلق مبادرة "سفير الجودة"

المتطوعون سيحصلون على مزايا عدة

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال مبادرة الاستراتيجية الوطنية للجودة برنامجاً وطنياً تطوعياً يستهدف جذب واستقطاب الشباب "جيل المستقبل" في مجال الجودة تحت مسمى "البرنامج الوطني لسفراء الجودة".

وقالت المواصفات السعودية: السفراء المتطوعون في هذه المبادرة سيحصلون على مزايا عدة من أبرزها الحصول على بطاقة عضوية خاصة تحمل اسم السفير وفئته، وسوف يكون لهم الأولوية لحضور المؤتمرات والدورات التي تقام لدى الهيئة أو شركاء البرنامج، كما ستساهم فعاليات البرنامج في رفع مستويات الأداء وكذلك الوعي للأفراد فيما يخص الجودة وبرامجها وتطبيقاتها المختلفة، وتساعد على الاستخدام الأمثل لطاقات الشباب وتسخيرها لزيادة الوعي بالجودة ومفاهيم التميز المؤسسي، إلى جانب إكساب المشاركين مهارات وخبرات مختلفة في مجالات الجودة، بما يساعد على نشر وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال دعم وتمكين دور سفير الجودة داخل القطاعات.

وتسعى الهيئة، عبر مبادرتها التطوعية "سفير الجودة"، إلى استقطاب الكوادر البشرية وتهيئتهم لنشر ثقافة الجودة وتحقيق أهداف ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للجودة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للجودة تعد الإطار العام والتصور الشامل للجودة والتميّز في المملكة.
وتعمل على بناء وتطوير الأداء المؤسسي لقطاعات الأعمال الرئيسة، ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال رفع كفاءة العاملين والمنشآت الوطنية التي يعملون بها، لدفع جميع قطاعات الأعمال للنمو والازدهار بشكل متقن ودقيق مع إضافة قيمة أفضل وتأثير إيجابي على الناتج الوطني الإجمالي.

وأشارت "المواصفات السعودية" إلى أنها اعتمدت مجموعة من البرامج والدورات التأهيلية لتطوير سفراء الجودة المقبولين في هذه المبادرة، من أجل إكسابهم مهارات وأدوات مختصة بالجودة والتميز المؤسسي لتطبيقها ومشاركتها في قطاعاتهم ومجتمعاتهم.

وأكدت أن اختيار السفراء سيتم وفق آلية محددة، حسب الإجراءات المتبعة في دليل السفير، داعيةً الراغبين والمهتمين للتسجيل في عضوية برنامج السفراء من خلال: http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/quality/Pages/NPQA.aspx.

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"المواصفات" تطلق مبادرة "سفير الجودة"
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال مبادرة الاستراتيجية الوطنية للجودة برنامجاً وطنياً تطوعياً يستهدف جذب واستقطاب الشباب "جيل المستقبل" في مجال الجودة تحت مسمى "البرنامج الوطني لسفراء الجودة".

وقالت المواصفات السعودية: السفراء المتطوعون في هذه المبادرة سيحصلون على مزايا عدة من أبرزها الحصول على بطاقة عضوية خاصة تحمل اسم السفير وفئته، وسوف يكون لهم الأولوية لحضور المؤتمرات والدورات التي تقام لدى الهيئة أو شركاء البرنامج، كما ستساهم فعاليات البرنامج في رفع مستويات الأداء وكذلك الوعي للأفراد فيما يخص الجودة وبرامجها وتطبيقاتها المختلفة، وتساعد على الاستخدام الأمثل لطاقات الشباب وتسخيرها لزيادة الوعي بالجودة ومفاهيم التميز المؤسسي، إلى جانب إكساب المشاركين مهارات وخبرات مختلفة في مجالات الجودة، بما يساعد على نشر وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال دعم وتمكين دور سفير الجودة داخل القطاعات.

وتسعى الهيئة، عبر مبادرتها التطوعية "سفير الجودة"، إلى استقطاب الكوادر البشرية وتهيئتهم لنشر ثقافة الجودة وتحقيق أهداف ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للجودة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للجودة تعد الإطار العام والتصور الشامل للجودة والتميّز في المملكة.
وتعمل على بناء وتطوير الأداء المؤسسي لقطاعات الأعمال الرئيسة، ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال رفع كفاءة العاملين والمنشآت الوطنية التي يعملون بها، لدفع جميع قطاعات الأعمال للنمو والازدهار بشكل متقن ودقيق مع إضافة قيمة أفضل وتأثير إيجابي على الناتج الوطني الإجمالي.

وأشارت "المواصفات السعودية" إلى أنها اعتمدت مجموعة من البرامج والدورات التأهيلية لتطوير سفراء الجودة المقبولين في هذه المبادرة، من أجل إكسابهم مهارات وأدوات مختصة بالجودة والتميز المؤسسي لتطبيقها ومشاركتها في قطاعاتهم ومجتمعاتهم.

وأكدت أن اختيار السفراء سيتم وفق آلية محددة، حسب الإجراءات المتبعة في دليل السفير، داعيةً الراغبين والمهتمين للتسجيل في عضوية برنامج السفراء من خلال: http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/quality/Pages/NPQA.aspx.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
05:00 PM

"المواصفات" تطلق مبادرة "سفير الجودة"

المتطوعون سيحصلون على مزايا عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال مبادرة الاستراتيجية الوطنية للجودة برنامجاً وطنياً تطوعياً يستهدف جذب واستقطاب الشباب "جيل المستقبل" في مجال الجودة تحت مسمى "البرنامج الوطني لسفراء الجودة".

وقالت المواصفات السعودية: السفراء المتطوعون في هذه المبادرة سيحصلون على مزايا عدة من أبرزها الحصول على بطاقة عضوية خاصة تحمل اسم السفير وفئته، وسوف يكون لهم الأولوية لحضور المؤتمرات والدورات التي تقام لدى الهيئة أو شركاء البرنامج، كما ستساهم فعاليات البرنامج في رفع مستويات الأداء وكذلك الوعي للأفراد فيما يخص الجودة وبرامجها وتطبيقاتها المختلفة، وتساعد على الاستخدام الأمثل لطاقات الشباب وتسخيرها لزيادة الوعي بالجودة ومفاهيم التميز المؤسسي، إلى جانب إكساب المشاركين مهارات وخبرات مختلفة في مجالات الجودة، بما يساعد على نشر وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال دعم وتمكين دور سفير الجودة داخل القطاعات.

وتسعى الهيئة، عبر مبادرتها التطوعية "سفير الجودة"، إلى استقطاب الكوادر البشرية وتهيئتهم لنشر ثقافة الجودة وتحقيق أهداف ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للجودة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للجودة تعد الإطار العام والتصور الشامل للجودة والتميّز في المملكة.
وتعمل على بناء وتطوير الأداء المؤسسي لقطاعات الأعمال الرئيسة، ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال رفع كفاءة العاملين والمنشآت الوطنية التي يعملون بها، لدفع جميع قطاعات الأعمال للنمو والازدهار بشكل متقن ودقيق مع إضافة قيمة أفضل وتأثير إيجابي على الناتج الوطني الإجمالي.

وأشارت "المواصفات السعودية" إلى أنها اعتمدت مجموعة من البرامج والدورات التأهيلية لتطوير سفراء الجودة المقبولين في هذه المبادرة، من أجل إكسابهم مهارات وأدوات مختصة بالجودة والتميز المؤسسي لتطبيقها ومشاركتها في قطاعاتهم ومجتمعاتهم.

وأكدت أن اختيار السفراء سيتم وفق آلية محددة، حسب الإجراءات المتبعة في دليل السفير، داعيةً الراغبين والمهتمين للتسجيل في عضوية برنامج السفراء من خلال: http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/quality/Pages/NPQA.aspx.

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