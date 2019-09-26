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جامعة القصيم تعلن عن حاجتها لعدد من الوظائف التقنية على برنامج التشغيل الذاتي

ابتداءً من اليوم ولمدة 10 أيام وفق عدد من الاختصاصات وضمن مجموعة من الشروط

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة تقنية المعلومات عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التقنية للجنسين على برنامج التشغيل الذاتي ابتداءً من اليوم، ولمدة 10 أيام، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28/2/1443هـ.
وأفادت الجامعة أن الوظائف المطلوبة هي: أخصائي برمجيات، وأخصائي مركز بيانات، وأخصائي مركز تشغيل، وأخصائي أمن معلومات، وأخصائي شبكات واتصالات، حيث يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم عبر الرابط: https://guest.qu.edu.sa/.
واشترطت الجامعة لشغل هذه الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي، وكذلك ألا تقل سنوات الخبرة لشغل وظيفة أخصائي عن ثلاث سنوات، وأن يكون المتقدم لا يشغل وظيفة حكومية، وأن يكون لائقًا طبيًا، وفي حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية خلال 10 أيام، كما اشترطت أن يكون المتقدم لديه خبرة في بيئات العمل التقنية التالية: البيئة التقنية لوظائف الشبكات (Cisco، (Aruba، البيئة التقنية لقسم أمن المعلومات (Cisco ،Trend Micro، Palo Alto)، والبيئة التقنية لقسم البرمجياتPHP ( Laravel ) ، MySQL، Oracle)، والبيئة التقنية لقسم التشغيل (Windows Server، Linux Red hat، SQL Server، Oracle، MySQL، والبيئة التقنية لمركز البيانات ( Dell OME – Open Manage Essentials، Dell iDrac Management، NTI – Environmental Monitoring System،Dell EMC Storage Management tools).
وأكدت الجامعة على أنه لن يعتد إلا بالخبرات والشهادات والدورات التدريبية المدخلة خلال فترة التقديم فقط، وأية مستندات تقدم بعد انتهاء فترة التقديم لن يتم النظر إليها، موضحة أن الخبرة بأكثر من ستة أشهر حتى سنة تعتبر سنة، وأن العناصر المؤثرة بالمفاضلة هي: (الخبرات السابقة وطبيعتها – المؤهل – درجة القياس – الشهادات التخصصية في مجال الوظيفة المتقدم عليها والمعتمدة من مرجعها الأساسي وسارية المفعول)، مع الإشارة إلى أن الخبرات تعتمد فقط في حالة إرفاق مشهد مصدق من الجهة التي عمل فيها، وكذلك يجب إرفاق مشهد من التأمينات الاجتماعية بمدد الأجور والاشتراك عن فترة الخبرة.

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جامعة القصيم تعلن عن حاجتها لعدد من الوظائف التقنية على برنامج التشغيل الذاتي
سبق

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة تقنية المعلومات عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التقنية للجنسين على برنامج التشغيل الذاتي ابتداءً من اليوم، ولمدة 10 أيام، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28/2/1443هـ.
وأفادت الجامعة أن الوظائف المطلوبة هي: أخصائي برمجيات، وأخصائي مركز بيانات، وأخصائي مركز تشغيل، وأخصائي أمن معلومات، وأخصائي شبكات واتصالات، حيث يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم عبر الرابط: https://guest.qu.edu.sa/.
واشترطت الجامعة لشغل هذه الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي، وكذلك ألا تقل سنوات الخبرة لشغل وظيفة أخصائي عن ثلاث سنوات، وأن يكون المتقدم لا يشغل وظيفة حكومية، وأن يكون لائقًا طبيًا، وفي حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية خلال 10 أيام، كما اشترطت أن يكون المتقدم لديه خبرة في بيئات العمل التقنية التالية: البيئة التقنية لوظائف الشبكات (Cisco، (Aruba، البيئة التقنية لقسم أمن المعلومات (Cisco ،Trend Micro، Palo Alto)، والبيئة التقنية لقسم البرمجياتPHP ( Laravel ) ، MySQL، Oracle)، والبيئة التقنية لقسم التشغيل (Windows Server، Linux Red hat، SQL Server، Oracle، MySQL، والبيئة التقنية لمركز البيانات ( Dell OME – Open Manage Essentials، Dell iDrac Management، NTI – Environmental Monitoring System،Dell EMC Storage Management tools).
وأكدت الجامعة على أنه لن يعتد إلا بالخبرات والشهادات والدورات التدريبية المدخلة خلال فترة التقديم فقط، وأية مستندات تقدم بعد انتهاء فترة التقديم لن يتم النظر إليها، موضحة أن الخبرة بأكثر من ستة أشهر حتى سنة تعتبر سنة، وأن العناصر المؤثرة بالمفاضلة هي: (الخبرات السابقة وطبيعتها – المؤهل – درجة القياس – الشهادات التخصصية في مجال الوظيفة المتقدم عليها والمعتمدة من مرجعها الأساسي وسارية المفعول)، مع الإشارة إلى أن الخبرات تعتمد فقط في حالة إرفاق مشهد مصدق من الجهة التي عمل فيها، وكذلك يجب إرفاق مشهد من التأمينات الاجتماعية بمدد الأجور والاشتراك عن فترة الخبرة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
02:11 PM

جامعة القصيم تعلن عن حاجتها لعدد من الوظائف التقنية على برنامج التشغيل الذاتي

ابتداءً من اليوم ولمدة 10 أيام وفق عدد من الاختصاصات وضمن مجموعة من الشروط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة تقنية المعلومات عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التقنية للجنسين على برنامج التشغيل الذاتي ابتداءً من اليوم، ولمدة 10 أيام، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28/2/1443هـ.
وأفادت الجامعة أن الوظائف المطلوبة هي: أخصائي برمجيات، وأخصائي مركز بيانات، وأخصائي مركز تشغيل، وأخصائي أمن معلومات، وأخصائي شبكات واتصالات، حيث يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم عبر الرابط: https://guest.qu.edu.sa/.
واشترطت الجامعة لشغل هذه الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي، وكذلك ألا تقل سنوات الخبرة لشغل وظيفة أخصائي عن ثلاث سنوات، وأن يكون المتقدم لا يشغل وظيفة حكومية، وأن يكون لائقًا طبيًا، وفي حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية خلال 10 أيام، كما اشترطت أن يكون المتقدم لديه خبرة في بيئات العمل التقنية التالية: البيئة التقنية لوظائف الشبكات (Cisco، (Aruba، البيئة التقنية لقسم أمن المعلومات (Cisco ،Trend Micro، Palo Alto)، والبيئة التقنية لقسم البرمجياتPHP ( Laravel ) ، MySQL، Oracle)، والبيئة التقنية لقسم التشغيل (Windows Server، Linux Red hat، SQL Server، Oracle، MySQL، والبيئة التقنية لمركز البيانات ( Dell OME – Open Manage Essentials، Dell iDrac Management، NTI – Environmental Monitoring System،Dell EMC Storage Management tools).
وأكدت الجامعة على أنه لن يعتد إلا بالخبرات والشهادات والدورات التدريبية المدخلة خلال فترة التقديم فقط، وأية مستندات تقدم بعد انتهاء فترة التقديم لن يتم النظر إليها، موضحة أن الخبرة بأكثر من ستة أشهر حتى سنة تعتبر سنة، وأن العناصر المؤثرة بالمفاضلة هي: (الخبرات السابقة وطبيعتها – المؤهل – درجة القياس – الشهادات التخصصية في مجال الوظيفة المتقدم عليها والمعتمدة من مرجعها الأساسي وسارية المفعول)، مع الإشارة إلى أن الخبرات تعتمد فقط في حالة إرفاق مشهد مصدق من الجهة التي عمل فيها، وكذلك يجب إرفاق مشهد من التأمينات الاجتماعية بمدد الأجور والاشتراك عن فترة الخبرة.

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