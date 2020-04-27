كاتب سعودي: 5 أسباب تجعل شراء نيوكاسل الإنجليزي صفقة ناجحة

قال: بوابة لاحتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا

يرصد الكاتب الصحفي د. مقبل بن جديع خمسة أسباب تجعل من شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي لنادي نيوكاسل الإنجليزي صفقة ناجحة بكل المقاييس.

فرصة استثمارية في زمن أزمة كورونا

وفي مقاله "هل ربح الصندوق بشراء نيوكاسل؟" بصحيفة "الرياض"، يجيب ابن جديع راصدًا السبب الأول، ويقول: إن "الصندوق السيادي السعودي الذي يملك السيولة ويبحث عن الفرص الاستثمارية، وفي الأزمات توجد الفرص، وهذا ما فعله الصندوق السعودي خلال أزمة كورونا، حيث أشارت كثير من المصادر العالمية إلى أنه استثمر في شركات متنوعة، كما وجد في نادي نيوكاسل استثمارًا جيدًا على الأصعدة كافة التي ذكرنا بعضها في الفقرة السابقة، فالقيمة المعروضة للبيع كانت 340 مليونًا ليقتنصها الصندوق السعودي بـ 300 مليون".

القيمة السوقية للنادي

وعن السبب الثاني الذي يجعلها صفقة ناجحة، يقول: "بن جديع": "إضافة إلى أن النادي الإنجليزي العريق الذي تأسس قبل 128 عامًا، له تاريخ جيد مع البطولات حيث حقق 11 بطولة في تاريخه منها أربع بطولات في الدرجات الدنيا، ويملك ملعبًا يتسع لأكثر من 52 ألف مشجع، فيما بلغت مداخيل النادي في الموسم الماضي 179 مليون جنيه، كما أن القيمة السوقية للفريق الكروي تبلغ 296 مليونًا. وهذا يعني أنه بإنفاق 500 مليون جنيه إضافية سنشاهد فريق نيوكاسل مشاركاً في الدوري الأوروبي خلال موسمين إلى ثلاثة بالكثير، وقد يبدأ في نفس الوقت بتحقيق البطولات إذا كتب الله له التوفيق، وهذا يعني أن المداخيل ستتجاوز 350 مليون جنيه، خلال ثلاثة مواسم، وستكسر حاجز 400 مليون خلال 4 مواسم بإذن الله، بشرط أن يكون هناك عمل تسويقي مميز، وكل سنة تمر سيزيد عدد اللاعبين المميزين في الفريق وسيرتفع المستوى الفني وترتفع المداخيل وبالتالي تعلو القيمة السوقية".

بوابة لاحتراف اللاعبين السعوديين

ويضيف الكاتب: "لو تمكن المسوؤلون في الصندوق من شراء نادٍ بلجيكي أو هولندي بمبلغ لن يتجاوز 5 ملايين يورو فإن هذا الشيء سيكون داعمًا فنيًا كبيرًا لنيوكاسل وبوابه مميزة لاحتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا من مراحل مبكرة".

التسويق لمشروعات المملكة

كما يركز "بن جديع" على اعتبار النادي الإنجليزي منصة تسويق لمشروعات المملكة، ويقول: "إن المملكة ستسوق من خلال نيوكاسل لمشروعاتها الجديدة مثل نيوم والقدية إضافة إلى أرامكو والخطوط السعودية كشركات وطنية لديها طموح التوسع العالمي، حيث إن الدوري الإنجليزي يتابع في مليار منزل عبر 188 دولة حول العالم وهذا رقم كبير جداً، وعندما يستخدم الصندوق السعودي النادي الإنجليزي كمنصة يسوق لمشروعاته من خلالها فإن هناك كثيرًا من الزوار حول العالم سيتجهون للسياحة في السعودية وهذا سيشكل دعمًا اقتصاديًا كبيرًا للبلد".

حجم مخاطر منخفض

وينهي الكاتب مؤكدًا "أنه لا يوجد أي استثمار بمعزل من المخاطر، فهناك مخاطرة كما يروج البعض لكنها مخاطرة من وجهة نظري لا تتجاوز نسبتها 3 %، لأنه من المستحيل أن يحجم المشجع الإنجليزي عن الحضور للملاعب لأنها ثقافة لديهم وترفيه لهم، كما أن القنوات لن تترك هذا الكنز الكبير (الدوري الإنجليزي) دون أن تتنافس على شراء حقوقة حتى ولو تأثرت القيمة بفيروس كورونا، ولن تتنازل الشركات الراعية عن الأندية الإنجليزية كمنصات تسويقية مهمة ومؤثرة. لذا أقول إن تمت فستكون صفقة ناجحة بكل المقاييس".