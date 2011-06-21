"الحربي" يتخرج من كلية المؤسس الحربية

تخرَّج المهندس مشعل نواف الجديع الحربي من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم أول مهندس.
وتلقى "الحربي" التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
تخرَّج المهندس مشعل نواف الجديع الحربي من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم أول مهندس.
وتلقى "الحربي" التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
تخرَّج المهندس مشعل نواف الجديع الحربي من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم أول مهندس.
وتلقى "الحربي" التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
تخرَّج المهندس مشعل نواف الجديع الحربي من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم أول مهندس.
وتلقى "الحربي" التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه، داعيًا الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.