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"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة

"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (1184) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (306370) حالة، من بينها (24310) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1652) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1374) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (278441) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1184) حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (3619) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة، "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (59120) فحصاً مخبرياً جديداً، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4622637) فحصاً مخبرياً دقيقاً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد،، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

احصائية 3 محرم.pdf وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (1184) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (306370) حالة، من بينها (24310) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1652) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1374) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (278441) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1184) حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (3619) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة، "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (59120) فحصاً مخبرياً جديداً، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4622637) فحصاً مخبرياً دقيقاً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد،، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
03:34 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
03:59 PM

"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
13,413

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (1184) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (306370) حالة، من بينها (24310) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1652) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1374) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (278441) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1184) حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (3619) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة، "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (59120) فحصاً مخبرياً جديداً، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4622637) فحصاً مخبرياً دقيقاً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد،، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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