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يوم وليلة ماطرة وحبات بَرَد يتوقعها "الحصيني" في هذه المناطق

أكّد تفاوتها من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وعلى أجزاء

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة اليوم وليلة الأربعاء بمناطق عدة.

وقال "الحصيني"؛ عبر "تويتر" موضحاً: "تُتوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وغرب وجنوب المدينة والطائف".

وأضاف: "يُتوقع رياح من متوسطة إلى قوية بين "الشرقية" والرياض وجنوبها وعلى الساحل الشمالي والأوسط من غرب المملكة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق "جازان، الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة"، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب المملكة ووسطها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يوم وليلة ماطرة وحبات بَرَد يتوقعها "الحصيني" في هذه المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة اليوم وليلة الأربعاء بمناطق عدة.

وقال "الحصيني"؛ عبر "تويتر" موضحاً: "تُتوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وغرب وجنوب المدينة والطائف".

وأضاف: "يُتوقع رياح من متوسطة إلى قوية بين "الشرقية" والرياض وجنوبها وعلى الساحل الشمالي والأوسط من غرب المملكة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق "جازان، الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة"، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب المملكة ووسطها.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
10:13 AM

يوم وليلة ماطرة وحبات بَرَد يتوقعها "الحصيني" في هذه المناطق

أكّد تفاوتها من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وعلى أجزاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة اليوم وليلة الأربعاء بمناطق عدة.

وقال "الحصيني"؛ عبر "تويتر" موضحاً: "تُتوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وغرب وجنوب المدينة والطائف".

وأضاف: "يُتوقع رياح من متوسطة إلى قوية بين "الشرقية" والرياض وجنوبها وعلى الساحل الشمالي والأوسط من غرب المملكة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق "جازان، الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة"، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب المملكة ووسطها.

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