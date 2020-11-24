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اتحاد الهجن يعلن جاهزية ميدان "رماح" بمساحة 20 مليون متر مربع

"الشرافا": السباق سيدعم الحركة التنموية والاقتصادية في المحافظة

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن جاهزية ميدان محافظة رماح الذي يحتضن سباق رماح للهجن بعد غد الخميس، على مدار 6 أيام، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك في مختلف المسافات.

وأكمل اتحاد الهجن اللوائح والاشتراطات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية التي تضمن سلامة المشاركين والالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأسهم دعم الجهات ذات الاختصاص في محافظة "رماح" في تسهيل عملية تجهيز وتطوير الميدان الذي تقدر مساحته بـ20 مليون متر مربع، ويحتوي على 4 مضامير ستكون جاهزة لاستقبال سباقات الهجن بمسافات 2 كم و8 كم و 1.5 كم، إلى جانب عدد 7 منصات للانطلاق وحظائر الهجن "عزب الهجن".

وجرى تطوير الميدان وتأهيله في فترة زمنية لم تتجاوز الـ28 يوماً بدعم غير محدود من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وبمتابعة مباشرة من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

من جهته، قال محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافا: إن المحافظة تسعد باستضافة مثل هذه الفعاليات والمهرجانات المتعلقة بالإرث السعودي لا سيما سباق رماح للهجن الذي يأتي بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ومتابعة وتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وقال: "ذلك سيكون له الأثر لأن تكون "رماح" رافداً أساسياً ومحط أنظار للعديد من القنوات الإعلامية وجذب الكثير من المهتمين من عشاق الهجن وسيكون له أثر في دعم الحركة التنموية والتجارية والاقتصادية بما يتوازى مع تطلعات رؤية المملكة 2030م".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتحاد الهجن يعلن جاهزية ميدان "رماح" بمساحة 20 مليون متر مربع
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن جاهزية ميدان محافظة رماح الذي يحتضن سباق رماح للهجن بعد غد الخميس، على مدار 6 أيام، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك في مختلف المسافات.

وأكمل اتحاد الهجن اللوائح والاشتراطات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية التي تضمن سلامة المشاركين والالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأسهم دعم الجهات ذات الاختصاص في محافظة "رماح" في تسهيل عملية تجهيز وتطوير الميدان الذي تقدر مساحته بـ20 مليون متر مربع، ويحتوي على 4 مضامير ستكون جاهزة لاستقبال سباقات الهجن بمسافات 2 كم و8 كم و 1.5 كم، إلى جانب عدد 7 منصات للانطلاق وحظائر الهجن "عزب الهجن".

وجرى تطوير الميدان وتأهيله في فترة زمنية لم تتجاوز الـ28 يوماً بدعم غير محدود من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وبمتابعة مباشرة من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

من جهته، قال محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافا: إن المحافظة تسعد باستضافة مثل هذه الفعاليات والمهرجانات المتعلقة بالإرث السعودي لا سيما سباق رماح للهجن الذي يأتي بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ومتابعة وتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وقال: "ذلك سيكون له الأثر لأن تكون "رماح" رافداً أساسياً ومحط أنظار للعديد من القنوات الإعلامية وجذب الكثير من المهتمين من عشاق الهجن وسيكون له أثر في دعم الحركة التنموية والتجارية والاقتصادية بما يتوازى مع تطلعات رؤية المملكة 2030م".

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
04:40 PM

اتحاد الهجن يعلن جاهزية ميدان "رماح" بمساحة 20 مليون متر مربع

"الشرافا": السباق سيدعم الحركة التنموية والاقتصادية في المحافظة

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نافل السبيعي - رماح
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أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن جاهزية ميدان محافظة رماح الذي يحتضن سباق رماح للهجن بعد غد الخميس، على مدار 6 أيام، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك في مختلف المسافات.

وأكمل اتحاد الهجن اللوائح والاشتراطات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية التي تضمن سلامة المشاركين والالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأسهم دعم الجهات ذات الاختصاص في محافظة "رماح" في تسهيل عملية تجهيز وتطوير الميدان الذي تقدر مساحته بـ20 مليون متر مربع، ويحتوي على 4 مضامير ستكون جاهزة لاستقبال سباقات الهجن بمسافات 2 كم و8 كم و 1.5 كم، إلى جانب عدد 7 منصات للانطلاق وحظائر الهجن "عزب الهجن".

وجرى تطوير الميدان وتأهيله في فترة زمنية لم تتجاوز الـ28 يوماً بدعم غير محدود من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وبمتابعة مباشرة من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

من جهته، قال محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافا: إن المحافظة تسعد باستضافة مثل هذه الفعاليات والمهرجانات المتعلقة بالإرث السعودي لا سيما سباق رماح للهجن الذي يأتي بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ومتابعة وتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وقال: "ذلك سيكون له الأثر لأن تكون "رماح" رافداً أساسياً ومحط أنظار للعديد من القنوات الإعلامية وجذب الكثير من المهتمين من عشاق الهجن وسيكون له أثر في دعم الحركة التنموية والتجارية والاقتصادية بما يتوازى مع تطلعات رؤية المملكة 2030م".

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