النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلفاً لـ"مانو".. "النصر" يقترب من التوقيع مع الفرنسي "رودي جارسيا"

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا قد بات الأقرب لقيادة النصر في الفترة المقبلة .

وتقدمت إدارة النصر بعرض أولي للمدرب الفرنسي قبل أن تعاود التقدم بعرض جديد لإقناع المدرب بتولي المهمة .

وكانت إدارة النصر قد أعلنت إقالة البرازيلي مانو مينزيس من مهمته بسبب تردي نتائج الفريق وتعرضه لهزيمتين من أصل أربع مباريات قاد فيها الفريق .

وارتبطت أسماء عدة بقيادة الفريق منهم كيكي سيتين وأولاريو كوزمين ومارسيلو غالاردو وغيرهم كثير .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
خلفاً لـ"مانو".. "النصر" يقترب من التوقيع مع الفرنسي "رودي جارسيا"
سبق

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا قد بات الأقرب لقيادة النصر في الفترة المقبلة .

وتقدمت إدارة النصر بعرض أولي للمدرب الفرنسي قبل أن تعاود التقدم بعرض جديد لإقناع المدرب بتولي المهمة .

وكانت إدارة النصر قد أعلنت إقالة البرازيلي مانو مينزيس من مهمته بسبب تردي نتائج الفريق وتعرضه لهزيمتين من أصل أربع مباريات قاد فيها الفريق .

وارتبطت أسماء عدة بقيادة الفريق منهم كيكي سيتين وأولاريو كوزمين ومارسيلو غالاردو وغيرهم كثير .

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
02:23 PM

خلفاً لـ"مانو".. "النصر" يقترب من التوقيع مع الفرنسي "رودي جارسيا"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
845

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا قد بات الأقرب لقيادة النصر في الفترة المقبلة .

وتقدمت إدارة النصر بعرض أولي للمدرب الفرنسي قبل أن تعاود التقدم بعرض جديد لإقناع المدرب بتولي المهمة .

وكانت إدارة النصر قد أعلنت إقالة البرازيلي مانو مينزيس من مهمته بسبب تردي نتائج الفريق وتعرضه لهزيمتين من أصل أربع مباريات قاد فيها الفريق .

وارتبطت أسماء عدة بقيادة الفريق منهم كيكي سيتين وأولاريو كوزمين ومارسيلو غالاردو وغيرهم كثير .

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,947
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,743
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,920
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,281

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة