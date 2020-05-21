شاهد... عمالة مخالفة تجمع الزكاة من المنازل وتبيعها على المحال

تجوب الشوارع وتستعطف أهالي الحي.. و"سبق" ترصدهم

تجوب هذه الأيام عمالة مخالفة من جنسيات آسيوية أحياء مخططات الشرائع وتترقب بأعينها المركبات المارة في الأحياء بنظرة استعطاف للحصول على مبلغ مالي أو ما يجود به أهالي المخطط، كون هذه الأيام من الأوقات التي يفضل فيها إخراج زكاة الفطر.

"سبق" رصدت عددًا من العمالة وكل واحد منهم يحمل كيس رز يقدر وزنه ب3 كلجم، وهم يتوجهون به إلى إحدى البقالات التي يديرها عمالة من بني جلدتهم والذين بدورهم يقومون بشراء الأرز منهم بمبلغ بخس ويقبضون الثمن وينصرفون.

يذكر أن هناك جمعيات خيرية رسمية ومعتمده لدى الجهات الحكومية تستقبل زكاة الفطر وتقوم بإيصالها إلى محتاجيها وبطرق ميسرة، وذلك إبراء للذمة وعدم التفريط بإخراجها أو وصولها لغير مستحقيها.