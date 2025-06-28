النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسرة مفقود الحوية "توفيق" المتوفى قتلاً تتسلم جثته

الصلاة عليه ودفنه بعد "جمعة اليوم"

تسلمت أسرة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي" المتوفى مقتولاً جثته اليوم من الجهات الأمنية بالطائف، بعد أن أنهت إجراءاتها ضمن مجريات التحقيق.

وتقرر إقامة الصلاة على مفقود الحوية المتوفى "توفيق العتيبي" - رحمه الله- بعد صلاة الجمعة اليوم، في مسجد الدعوة بالحوية، والدفن في مقبرة مثملة شمالي الطائف، وسيُقام العزاء في استراحة اللؤلؤ بالحوية مقابل قصر سلطانة ، كما يتقبل العزاء على جوال ٠٥٠٨٨٩٦٥٠١/ ٠٥٠٣٢٦٤٧١١

وكان مفقود الحوية المتوفى "توفيق" قد خرج من منزل أسرته فجر يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ولم يعد بعدها فأعلنت أسرته عن اختفائه، فيما عثرت الجهات الأمنية ممثلةً بالبحث الجنائي بشرطة الطائف على مركبته خلف مبنى بلدية السيل الصغير وحولها آثار عراك وسحب ودماء، وبعد البحث والمتابعة تم التوصل للجاني وضبطه، ودلَ عن مكان جثته، وبعد سبعة أيام من البحث تم العثور عليها في منطقة صحراوية بمحافظة مهد الذهب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أسرة مفقود الحوية "توفيق" المتوفى قتلاً تتسلم جثته
سبق

تسلمت أسرة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي" المتوفى مقتولاً جثته اليوم من الجهات الأمنية بالطائف، بعد أن أنهت إجراءاتها ضمن مجريات التحقيق.

وتقرر إقامة الصلاة على مفقود الحوية المتوفى "توفيق العتيبي" - رحمه الله- بعد صلاة الجمعة اليوم، في مسجد الدعوة بالحوية، والدفن في مقبرة مثملة شمالي الطائف، وسيُقام العزاء في استراحة اللؤلؤ بالحوية مقابل قصر سلطانة ، كما يتقبل العزاء على جوال ٠٥٠٨٨٩٦٥٠١/ ٠٥٠٣٢٦٤٧١١

وكان مفقود الحوية المتوفى "توفيق" قد خرج من منزل أسرته فجر يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ولم يعد بعدها فأعلنت أسرته عن اختفائه، فيما عثرت الجهات الأمنية ممثلةً بالبحث الجنائي بشرطة الطائف على مركبته خلف مبنى بلدية السيل الصغير وحولها آثار عراك وسحب ودماء، وبعد البحث والمتابعة تم التوصل للجاني وضبطه، ودلَ عن مكان جثته، وبعد سبعة أيام من البحث تم العثور عليها في منطقة صحراوية بمحافظة مهد الذهب.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
12:33 AM

أسرة مفقود الحوية "توفيق" المتوفى قتلاً تتسلم جثته

الصلاة عليه ودفنه بعد "جمعة اليوم"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
20
19,103

تسلمت أسرة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي" المتوفى مقتولاً جثته اليوم من الجهات الأمنية بالطائف، بعد أن أنهت إجراءاتها ضمن مجريات التحقيق.

وتقرر إقامة الصلاة على مفقود الحوية المتوفى "توفيق العتيبي" - رحمه الله- بعد صلاة الجمعة اليوم، في مسجد الدعوة بالحوية، والدفن في مقبرة مثملة شمالي الطائف، وسيُقام العزاء في استراحة اللؤلؤ بالحوية مقابل قصر سلطانة ، كما يتقبل العزاء على جوال ٠٥٠٨٨٩٦٥٠١/ ٠٥٠٣٢٦٤٧١١

وكان مفقود الحوية المتوفى "توفيق" قد خرج من منزل أسرته فجر يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ولم يعد بعدها فأعلنت أسرته عن اختفائه، فيما عثرت الجهات الأمنية ممثلةً بالبحث الجنائي بشرطة الطائف على مركبته خلف مبنى بلدية السيل الصغير وحولها آثار عراك وسحب ودماء، وبعد البحث والمتابعة تم التوصل للجاني وضبطه، ودلَ عن مكان جثته، وبعد سبعة أيام من البحث تم العثور عليها في منطقة صحراوية بمحافظة مهد الذهب.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,330
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,182
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,692
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,062

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة