توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة محمد بن فهد وجمعية المحامين الأمريكية

تهدف لإجراء الدراسات والبحوث في مجال التعليم القانوني

في إطار إستراتيجية جامعة الأمير محمد بن فهد لتوسيع شراكاتها الدولية، وقّعت الجامعة، صباح اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين الأمريكية؛ حيث مثّل الجامعة نائب مدير الجامعة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، فيما مثّل الجمعية كبير مستشاريها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد بول سايمونيت.

وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين كلية القانون بالجامعة، والجمعية؛ لإجراء الدراسات والبحوث في مجال التعليم القانوني، ولتطوير مقررات برنامج القانون العملية والتطبيقية، بما ينمي مهارات الطلاب ويساهم في خطط الكلية لخدمة المجتمع.

يذكر أن جمعية المحامين الأمريكية تأسست سنة 1878، وأصبحت منذ سنة 1952 جهة اعتماد برامج القانون في الجامعات الأمريكية، وتضم حاليًّا أكثر من 356 ألف عضو.

وتنفّذ الجمعية مشاريعها في قطاع التعليم القانوني بوساطة محامين متمرسين، وبالشراكة مع كليات قانون أمريكية؛ مما يفتح فرصًا جديدة للتعاون بين كلية القانون ونظيراتها في الجامعات الأمريكية.

وأوضح نائب مدير الجامعة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي؛ أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتوسيع علاقاتها الدولية مع مختلف الجهات والمنظمات العالمية، بما يساهم في تعزيز تواجد الجامعة على المستوى العالمي.

ولفت إلى أن جمعية المحامين الأمريكية هي من الجمعيات الرائدة على مستوى العالم في مجال المحاماة، ونهدف من خلال هذه المذكرة إلى التعاون معهم في العديد من المجالات الخاصة بكلية القانون، والتي سوف تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتطوير المقررات الأكاديمية، وتعزيز دور الجامعة الأكاديمي والاجتماعي.