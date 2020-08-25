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هنا تضعف "المطرية" وقد تمتد.. "المسند" عن طقس الثلاثاء: غبار بمنطقتين

قال: رياح شمالية غربية نشطة والسحب ربما تتشكل فوق مرتفعات عسير وجازان

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تضعُف الحالة المطرية فوق جبال السروات، وربما تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة.

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هنا تضعف "المطرية" وقد تمتد.. "المسند" عن طقس الثلاثاء: غبار بمنطقتين
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تضعُف الحالة المطرية فوق جبال السروات، وربما تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:17 AM

هنا تضعف "المطرية" وقد تمتد.. "المسند" عن طقس الثلاثاء: غبار بمنطقتين

قال: رياح شمالية غربية نشطة والسحب ربما تتشكل فوق مرتفعات عسير وجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,211

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تضعُف الحالة المطرية فوق جبال السروات، وربما تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة.

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