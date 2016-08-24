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شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027"

سيغير مفهوم السفر وسيكون بسرعة الطائرات النفاثة ودون انبعاثات

يبدو أن مشروع "هايبرلوب" إذا تم؛ فإنه سيغير مفهوم السفر عبر القطارات في المستقبل؛ حيث سيكون التنقل عبره بالدفع الكهرومغناطيسي بسرعة الطائرات النفاثة، بحسب صحيفة "سي نت" المختصة بأخبار التكنولوجيا.

وكشفت شركة "فيرجن هايبرلوب"، عن فيديو يوضح رؤيتها لما سيكون عليه السفر عبر القطار المستقبلي الذي يسير داخل أنبوب.

ووفق ما نقله موقع "الحرة" اليوم؛ يعمل هايبرلوب كقطار مغناطيسي داخل أنبوب به بيئة شبه خالية من الفراغ، وبالتالي يقضي على جميع الاحتكاك ومقاومة الهواء تقريبًا؛ مما يسمح بالسفر المريح الهادئ، بسرعات تصل إلى 670 ميلًا في الساعة (1070 كيلومترًا في الساعة).

القطار عبارة عن حجرات يمكن أن تنفصل لتوصيل الركاب إلى وجهات مختلفة.

تَدّعي شركة فيرجن أن نظامها، الذي يعمل بالبطاريات، أكثر كفاءة من قطارات "ماغليف" الحالية، كما أنه لا ينتج عنه انبعاثات مباشرة قد تؤثر على المناخ.

وتهدف الشركة إلى نقل عشرات الآلاف من الركاب في الساعة، بسرعة الطيران النفاث.

وتقول الشركة إنها ترغب في بدء عملياتها التجارية في عام 2027، ولكن هناك الكثير مما يجب القيام به فيما يتعلق بتطوير المشروع.

وتقول الصحيفة إن مشروع "هايبرلوب" قد يحصل على دفعة أخرى بعد إدراجه في مشروع قانون البنية التحتية الذي يزيد تريليون دولار، إذا وافق عليه مجلس النواب بعد تمريره في مجلس الشيوخ.

ودخلت شركة "فيرجن هايبرلوب"، التاريخ عندما ركب اثنان من مسؤوليها التنفيذيين في هايبرلوب على مسار اختبار الشركة الذي يبلغ ربع ميل في نوفمبر الماضي، والذي من المقرر أن يبلغ كيلو مترًا كاملًا مع نهاية العام الجاري.

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شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027"
سبق

يبدو أن مشروع "هايبرلوب" إذا تم؛ فإنه سيغير مفهوم السفر عبر القطارات في المستقبل؛ حيث سيكون التنقل عبره بالدفع الكهرومغناطيسي بسرعة الطائرات النفاثة، بحسب صحيفة "سي نت" المختصة بأخبار التكنولوجيا.

وكشفت شركة "فيرجن هايبرلوب"، عن فيديو يوضح رؤيتها لما سيكون عليه السفر عبر القطار المستقبلي الذي يسير داخل أنبوب.

ووفق ما نقله موقع "الحرة" اليوم؛ يعمل هايبرلوب كقطار مغناطيسي داخل أنبوب به بيئة شبه خالية من الفراغ، وبالتالي يقضي على جميع الاحتكاك ومقاومة الهواء تقريبًا؛ مما يسمح بالسفر المريح الهادئ، بسرعات تصل إلى 670 ميلًا في الساعة (1070 كيلومترًا في الساعة).

القطار عبارة عن حجرات يمكن أن تنفصل لتوصيل الركاب إلى وجهات مختلفة.

تَدّعي شركة فيرجن أن نظامها، الذي يعمل بالبطاريات، أكثر كفاءة من قطارات "ماغليف" الحالية، كما أنه لا ينتج عنه انبعاثات مباشرة قد تؤثر على المناخ.

وتهدف الشركة إلى نقل عشرات الآلاف من الركاب في الساعة، بسرعة الطيران النفاث.

وتقول الشركة إنها ترغب في بدء عملياتها التجارية في عام 2027، ولكن هناك الكثير مما يجب القيام به فيما يتعلق بتطوير المشروع.

وتقول الصحيفة إن مشروع "هايبرلوب" قد يحصل على دفعة أخرى بعد إدراجه في مشروع قانون البنية التحتية الذي يزيد تريليون دولار، إذا وافق عليه مجلس النواب بعد تمريره في مجلس الشيوخ.

ودخلت شركة "فيرجن هايبرلوب"، التاريخ عندما ركب اثنان من مسؤوليها التنفيذيين في هايبرلوب على مسار اختبار الشركة الذي يبلغ ربع ميل في نوفمبر الماضي، والذي من المقرر أن يبلغ كيلو مترًا كاملًا مع نهاية العام الجاري.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
10:26 AM

شاهد "الهايبرلوب" في فيديو جديد.. "قد يدخل الخدمة في 2027"

سيغير مفهوم السفر وسيكون بسرعة الطائرات النفاثة ودون انبعاثات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدو أن مشروع "هايبرلوب" إذا تم؛ فإنه سيغير مفهوم السفر عبر القطارات في المستقبل؛ حيث سيكون التنقل عبره بالدفع الكهرومغناطيسي بسرعة الطائرات النفاثة، بحسب صحيفة "سي نت" المختصة بأخبار التكنولوجيا.

وكشفت شركة "فيرجن هايبرلوب"، عن فيديو يوضح رؤيتها لما سيكون عليه السفر عبر القطار المستقبلي الذي يسير داخل أنبوب.

ووفق ما نقله موقع "الحرة" اليوم؛ يعمل هايبرلوب كقطار مغناطيسي داخل أنبوب به بيئة شبه خالية من الفراغ، وبالتالي يقضي على جميع الاحتكاك ومقاومة الهواء تقريبًا؛ مما يسمح بالسفر المريح الهادئ، بسرعات تصل إلى 670 ميلًا في الساعة (1070 كيلومترًا في الساعة).

القطار عبارة عن حجرات يمكن أن تنفصل لتوصيل الركاب إلى وجهات مختلفة.

تَدّعي شركة فيرجن أن نظامها، الذي يعمل بالبطاريات، أكثر كفاءة من قطارات "ماغليف" الحالية، كما أنه لا ينتج عنه انبعاثات مباشرة قد تؤثر على المناخ.

وتهدف الشركة إلى نقل عشرات الآلاف من الركاب في الساعة، بسرعة الطيران النفاث.

وتقول الشركة إنها ترغب في بدء عملياتها التجارية في عام 2027، ولكن هناك الكثير مما يجب القيام به فيما يتعلق بتطوير المشروع.

وتقول الصحيفة إن مشروع "هايبرلوب" قد يحصل على دفعة أخرى بعد إدراجه في مشروع قانون البنية التحتية الذي يزيد تريليون دولار، إذا وافق عليه مجلس النواب بعد تمريره في مجلس الشيوخ.

ودخلت شركة "فيرجن هايبرلوب"، التاريخ عندما ركب اثنان من مسؤوليها التنفيذيين في هايبرلوب على مسار اختبار الشركة الذي يبلغ ربع ميل في نوفمبر الماضي، والذي من المقرر أن يبلغ كيلو مترًا كاملًا مع نهاية العام الجاري.

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