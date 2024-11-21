"تعليم الأفلاج" تطلق برامج توعوية عن مخالفات الذوق العام لطلاب المدارس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، ممثلة في قسم الإعلام التربوي برامج توعوية عن مخالفات الذوق العام، استهدفت طلاب المدارس؛ لتبصيرهم وتعزيز سلوكياتهم بما يحقق انعكاسات إيجابية في خلق الشخصية الوطنية.

ويأتي إطلاق تعليم الأفلاج برامج توعوية عن مخالفات الذوق العام، والتي استهلّت بواكير تنفيذها بابتدائية متوسطة الفيصلية؛ تماشيًا مع حرص وزارة التعليم على احترام الذوق العام والأنظمة والقوانين العامة في شتى مجالات الحياة، وتأكيدها على إكساب الطالب مقومات التنشئة التي تسهم في إيمانه بوطنه، وتعزز من سلوكياته بما يحقق انعكاسات إيجابية في خلق الشخصية الوطنية.