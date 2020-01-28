النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري على طريق مطار عرعر

فرق إسعاف الهلال الأحمر باشَرت الواقعة ونقلت الحالات إلى المستشفى

لَقِيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم في حادث مروري بين مركبتين على طريق "مطار- عرعر"، بالقرب من مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

وذكر المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً من مواطن الساعة ( 01:30 م) بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، من مراكز الإسعاف بمدينة عرعر وفرقتين إسعافيتين تابعتين لوزارة الصحة.

وتابع: عند وصول الفرقة الإسعافية الأولى الساعة ( 01:38م)، تبين أنه حادث تصادم بين سيارتين تقلان ستة أشخاص، سعوديي الجنسية، ونتج عن هذا الحادث وفاة ثلاثة منهم- رحمهم الله - وتعرض ثلاثة آخرون لإصابات متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري على طريق مطار عرعر
سبق

لَقِيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم في حادث مروري بين مركبتين على طريق "مطار- عرعر"، بالقرب من مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

وذكر المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً من مواطن الساعة ( 01:30 م) بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، من مراكز الإسعاف بمدينة عرعر وفرقتين إسعافيتين تابعتين لوزارة الصحة.

وتابع: عند وصول الفرقة الإسعافية الأولى الساعة ( 01:38م)، تبين أنه حادث تصادم بين سيارتين تقلان ستة أشخاص، سعوديي الجنسية، ونتج عن هذا الحادث وفاة ثلاثة منهم- رحمهم الله - وتعرض ثلاثة آخرون لإصابات متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.


28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
11:41 PM

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري على طريق مطار عرعر

فرق إسعاف الهلال الأحمر باشَرت الواقعة ونقلت الحالات إلى المستشفى

A A A
بندر الدغمي - عرعر
1
2,919

لَقِيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم في حادث مروري بين مركبتين على طريق "مطار- عرعر"، بالقرب من مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

وذكر المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً من مواطن الساعة ( 01:30 م) بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، من مراكز الإسعاف بمدينة عرعر وفرقتين إسعافيتين تابعتين لوزارة الصحة.

وتابع: عند وصول الفرقة الإسعافية الأولى الساعة ( 01:38م)، تبين أنه حادث تصادم بين سيارتين تقلان ستة أشخاص، سعوديي الجنسية، ونتج عن هذا الحادث وفاة ثلاثة منهم- رحمهم الله - وتعرض ثلاثة آخرون لإصابات متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.


اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,579
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,260
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,682
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,364

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة