وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع مؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية، في مقر مركز دلّني للأعمال بالرياض؛ سعيًا لتنمية القطاع غير الربحي. ومثل البنك في توقيع الشراكة الرئيس التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد، ومن المؤسسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ حمد بن عبد العزيز الجميح. فيما حضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس المديرين بشركة الجميح القابضة عبد العزيز بن حمد الجميح، ومستشار رئيس المجلس عضو مجلس الأمناء بمؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية الدكتور أحمد بن علي الغامدي. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم برنامج تأهيل للجهات الخيرية لتعزيز استدامتها، بما يشمل تقديم حلول تمويلية تصل إلى عشرة ملايين ريال للجهات الخيرية، بالإضافة إلى خدمات غير مالية تتمثل في البرامج التدريبية والاستشارات المتقدمة في مجال الاستدامة المالية التي تقدمها المؤسسة. وتنص الاتفاقية على أن تقوم المؤسسة وفق خبرتها في ممارسة العمل التنموي، بتأهيل وترشيح الجهات للحصول على المنتجات التمويلية، والمنتجات غير المالية المتمثلة في التدريب والاستشارات.

"التنمية الاجتماعية" يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "الجميح الخيرية" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-17 وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع مؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية، في مقر مركز دلّني للأعمال بالرياض؛ سعيًا لتنمية القطاع غير الربحي.



ومثل البنك في توقيع الشراكة الرئيس التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد، ومن المؤسسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ حمد بن عبد العزيز الجميح.



فيما حضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس المديرين بشركة الجميح القابضة عبد العزيز بن حمد الجميح، ومستشار رئيس المجلس عضو مجلس الأمناء بمؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية الدكتور أحمد بن علي الغامدي.



وتهدف الاتفاقية إلى تقديم برنامج تأهيل للجهات الخيرية لتعزيز استدامتها، بما يشمل تقديم حلول تمويلية تصل إلى عشرة ملايين ريال للجهات الخيرية، بالإضافة إلى خدمات غير مالية تتمثل في البرامج التدريبية والاستشارات المتقدمة في مجال الاستدامة المالية التي تقدمها المؤسسة.



وتنص الاتفاقية على أن تقوم المؤسسة وفق خبرتها في ممارسة العمل التنموي، بتأهيل وترشيح الجهات للحصول على المنتجات التمويلية، والمنتجات غير المالية المتمثلة في التدريب والاستشارات.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 04:37 PM

"التنمية الاجتماعية" يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "الجميح الخيرية" لدعم القطاع غير الربحي بمبالغ تصل إلى 10 ملايين ريال





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وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع مؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية، في مقر مركز دلّني للأعمال بالرياض؛ سعيًا لتنمية القطاع غير الربحي.



ومثل البنك في توقيع الشراكة الرئيس التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد، ومن المؤسسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ حمد بن عبد العزيز الجميح.



فيما حضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس المديرين بشركة الجميح القابضة عبد العزيز بن حمد الجميح، ومستشار رئيس المجلس عضو مجلس الأمناء بمؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية الدكتور أحمد بن علي الغامدي.



وتهدف الاتفاقية إلى تقديم برنامج تأهيل للجهات الخيرية لتعزيز استدامتها، بما يشمل تقديم حلول تمويلية تصل إلى عشرة ملايين ريال للجهات الخيرية، بالإضافة إلى خدمات غير مالية تتمثل في البرامج التدريبية والاستشارات المتقدمة في مجال الاستدامة المالية التي تقدمها المؤسسة.



وتنص الاتفاقية على أن تقوم المؤسسة وفق خبرتها في ممارسة العمل التنموي، بتأهيل وترشيح الجهات للحصول على المنتجات التمويلية، والمنتجات غير المالية المتمثلة في التدريب والاستشارات.