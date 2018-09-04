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مذكرة تفاهم بين الشؤون الإسلامية ومرور نجران حول أهمية السلامة المرورية

خلال لقاء الشيخ العصيمي مع العقيد مناحي السبيعي

ناقش مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالرحمن العصيمي، مع مدير إدارة مرور منطقة نجران العقيد مناحي السبيعي أهمية السلامة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ونشر الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع، ومدى أهمية دور المسجد والمنبر والوسائل الدعوية من خلال خطب الجمعة والمحاضرات والكلمات، والتي يشارك فيها أصحاب الفضيلة الدعاة والأئمة والخطباء، وإقامة الزيارات الميدانية للإدارات الحكومية، وأروقة الجامعة ومدارس التعليم العام، لتكريس مفهوم العلاقة الشرعية بالسلامة المرورية، وأنها من الضرورات الخمس وتدخل في حفظ النفس وحفظ المال، مع بيان ما بذلته الدولة المباركة في هذا الجانب حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وفِي الختام تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص وقعها من الفرع صاحب الفضيلة مدير عام الفرع، ومن إدارة المرور صاحب السعادة مدير عام إدارة المرور، للتعاون في مجالات التوعية بالسلامة المرورية، وتبيين أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية وأنظمتها من جهة شرعية، وخطورة عدم الالتزام بذلك على الفرد والمجتمع.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من مبدأ التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، والتعاون على ما يحقق المصلحة العامة وتماشياً مع توجيهات مقام الوزارة والإدارة العامة للمرور، ويأتي ذلك ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها وكيل الوزارة مع الإدارة العامة للمرور.

ودعا في ختام تصريحه الله تعالى أن يجزي ولاة أمرنا خيراً على ما يقدمون في حفظ دين ودنيا المواطنين والمقيمين في هذه البلاد، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود.


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مذكرة تفاهم بين الشؤون الإسلامية ومرور نجران حول أهمية السلامة المرورية
سبق

ناقش مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالرحمن العصيمي، مع مدير إدارة مرور منطقة نجران العقيد مناحي السبيعي أهمية السلامة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ونشر الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع، ومدى أهمية دور المسجد والمنبر والوسائل الدعوية من خلال خطب الجمعة والمحاضرات والكلمات، والتي يشارك فيها أصحاب الفضيلة الدعاة والأئمة والخطباء، وإقامة الزيارات الميدانية للإدارات الحكومية، وأروقة الجامعة ومدارس التعليم العام، لتكريس مفهوم العلاقة الشرعية بالسلامة المرورية، وأنها من الضرورات الخمس وتدخل في حفظ النفس وحفظ المال، مع بيان ما بذلته الدولة المباركة في هذا الجانب حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وفِي الختام تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص وقعها من الفرع صاحب الفضيلة مدير عام الفرع، ومن إدارة المرور صاحب السعادة مدير عام إدارة المرور، للتعاون في مجالات التوعية بالسلامة المرورية، وتبيين أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية وأنظمتها من جهة شرعية، وخطورة عدم الالتزام بذلك على الفرد والمجتمع.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من مبدأ التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، والتعاون على ما يحقق المصلحة العامة وتماشياً مع توجيهات مقام الوزارة والإدارة العامة للمرور، ويأتي ذلك ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها وكيل الوزارة مع الإدارة العامة للمرور.

ودعا في ختام تصريحه الله تعالى أن يجزي ولاة أمرنا خيراً على ما يقدمون في حفظ دين ودنيا المواطنين والمقيمين في هذه البلاد، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود.


04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
09:00 PM

مذكرة تفاهم بين الشؤون الإسلامية ومرور نجران حول أهمية السلامة المرورية

خلال لقاء الشيخ العصيمي مع العقيد مناحي السبيعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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ناقش مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالرحمن العصيمي، مع مدير إدارة مرور منطقة نجران العقيد مناحي السبيعي أهمية السلامة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ونشر الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع، ومدى أهمية دور المسجد والمنبر والوسائل الدعوية من خلال خطب الجمعة والمحاضرات والكلمات، والتي يشارك فيها أصحاب الفضيلة الدعاة والأئمة والخطباء، وإقامة الزيارات الميدانية للإدارات الحكومية، وأروقة الجامعة ومدارس التعليم العام، لتكريس مفهوم العلاقة الشرعية بالسلامة المرورية، وأنها من الضرورات الخمس وتدخل في حفظ النفس وحفظ المال، مع بيان ما بذلته الدولة المباركة في هذا الجانب حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وفِي الختام تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص وقعها من الفرع صاحب الفضيلة مدير عام الفرع، ومن إدارة المرور صاحب السعادة مدير عام إدارة المرور، للتعاون في مجالات التوعية بالسلامة المرورية، وتبيين أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية وأنظمتها من جهة شرعية، وخطورة عدم الالتزام بذلك على الفرد والمجتمع.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من مبدأ التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، والتعاون على ما يحقق المصلحة العامة وتماشياً مع توجيهات مقام الوزارة والإدارة العامة للمرور، ويأتي ذلك ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها وكيل الوزارة مع الإدارة العامة للمرور.

ودعا في ختام تصريحه الله تعالى أن يجزي ولاة أمرنا خيراً على ما يقدمون في حفظ دين ودنيا المواطنين والمقيمين في هذه البلاد، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود.


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