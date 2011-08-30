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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

بورندي تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة البورندية عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بورندي ارتفع إلى 445 مصابًا، فيما بقي عدد الوفيات عند حالة وحيدة.

بورندي فيروس كورونا الجديد

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بورندي تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البورندية عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بورندي ارتفع إلى 445 مصابًا، فيما بقي عدد الوفيات عند حالة وحيدة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
07:00 PM

بورندي تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البورندية عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بورندي ارتفع إلى 445 مصابًا، فيما بقي عدد الوفيات عند حالة وحيدة.

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