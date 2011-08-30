بورندي تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة البورندية عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بورندي ارتفع إلى 445 مصابًا، فيما بقي عدد الوفيات عند حالة وحيدة.