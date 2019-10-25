"التعاونية" تحتفل بمرور عام على نجاح إطلاق "التعاونية فيتالتي"

لأول مرة في المملكة والشرق الأوسط.. تحت شعار 365 يوم صحة

احتفلت شركة التعاونية للتأمين اليوم، بمرور عام على إطلاق برنامج التعاونية فيتالتي، وذلك لأول مرة في المملكة والشرق الأوسط، ونجاح البرنامج في تعزيز مفهوم القيمة المشتركة وتحقيق أهدافه في تحسين صحة الأعضاء وتعزيز المفاهيم المرتبطة بتبني نمط حياة صحية داخل المجتمع السعودي.

وفي فعالية أقيمت في المركز الرئيس للتعاونية بمدينة الرياض، وشهدها عدد كبير من الموظفين، تم تكريم أبطال برنامج التعاونية فيتالتي من العملاء الذين حققوا أعلى مؤشرات صحية.

وتم تكريم الشركاء الذين كان لهم دور كبير في تحفيز الأعضاء وتشجيعهم على ممارسة أنشطة بدنية وغذائية ترتقي بصحتهم وذلك من خلال تقديم المكافآت الأسبوعية والشهرية وهم دانكن، وقت اللياقة، ماي ستور، موفي، ودايت سنتر، وصيدليات الدواء.

وقد حقق برنامج التعاونية فيتالتي إنجازات مميزة على مدى عام كامل، كما حقق معدلات تفاعل تعتبر الأعلى عالمياً مقارنة بالدول التي قامت بتطبيق البرنامج، حيث شهد ارتفاعاً في عدد المشتركين إلى حوالي 50،000 مشترك، نفذوا 5.6 مليار خطوة، وقضوا 189،473 ساعة رياضة، كما نظمت التعاونية أكثر من 120 فعالية مع العملاء في مختلف مناطق المملكة.

من جهة أخرى، وتقديراً لهذه الإنجازات؛ حصل برنامج التعاونية فيتالتي مؤخراً على جائزة " أفضل برنامج لمفهوم القيمة المشتركة لمنتجات التأمين في السعودية عام 2021 "من International Finance Award.

وأوضحت لجنة الجائزة أن هذا البرنامج المبتكر يعتمد على استخدام أساليب علمية دقيقة لمنح الأعضاء حياة صحية أفضل تساهم في وقايتهم من الأمراض وبالتالي تقليل تكاليف العلاج وتكاليف التأمين الأمر الذي يحقق منفعة مشتركة لكل من المستفيدين والشركات، وشركات التأمين.

وكانت التعاونية قد وقعت عقد شراكة مع مجموعة ڤيتاليتي الرائدة عالميًا في دمج مزايا الصحة والعافية مع منتجات التأمين. وبموجب هذه الشراكة تم إطلاق برنامج التعاونية فيتالتي يوم 25 أكتوبر 2020 لأول مرة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستند البرنامج على أسس علمية ويرتبط بأنظمة معلوماتية تفاعلية أثبتت جدواها في 25 دولة على مدى أكثر من 20 عاماً واستفاد منه 20 مليون مشترك.

ويوفر البرنامج الأدوات والحوافز التي تشجع الأعضاء من مستفيدي برامج التأمين الطبي لاتباع نمط حياة صحي ونشط من خلال آليات وبرامج ومؤشرات قياس صحية مثبتة علمياً، ويكافئهم على ذلك.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للقطاع الصحي بالتعاونية الدكتور عثمان القصبي عن سعادته بنجاح برنامج التعاونية فيتالتي بعد عام من إطلاقه في تحقيق الأهداف المخططة له.

وذكر أن التعاونية أدركت كشركة رائدة لقطاع التأمين وخبيرة في فهم السوق واحتياجات العملاء، أن نموذج العمل المطبق في عمليات التأمين الطبي بالمملكة يحتاج إلى تطوير، وأن النظرة التقليدية للتأمين الصحي تركز على المرض والعلاج، بينما يهتم برنامج التعاونية فيتالتي بمفاهيم الوقاية والصحة وجودة الحياة.

وقال: هذا ما دفعنا إلى تطوير مفهوم التأمين الصحي والعمل على إطلاق برنامج التعاونية فيتالتي لأول مرة في المملكة.

وأضاف "القصبي": يسهم البرنامج أيضاً في تغيير حياة الأعضاء إلى الأفضل، من خلال تمكينهم من تغيير عاداتهم اليومية واتباع نمط حياة صحي من خلال الالتزام بسلوك صحي وغذائي أفضل، حيث يقوم البرنامج بتقييم حالاتهم الصحية ووضع أهداف أسبوعية وشهرية لنشاطهم البدني ومن ثم يكافئهم عند تحقيق هذه الأهداف ويرتقي بصحتهم عبر أربع فئات هي البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية.

وأردف: دورنا كشركة تأمين يركز بشكل كبير على إدارة صحة الأعضاء أكثر من تركيزنا على إدارة المطالبات الطبية وهذا التحول النوعي في ممارسات التأمين الصحي سوف يؤدي على المدى البعيد إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية لاسيما أن الدراسات المتعلقة بهذا البرنامج تشير إلى أن تكاليف الرعاية الصحية في العيادات الخارجية والتنويم وكذلك فترة البقاء في المستشفى تقل لدى الأشخاص النشطين بدنياً بمعدلات كبيرة مقارنة بغيرهم غير النشيطين.

ويأتي هذا البرنامج بالمواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع معدلات ممارسة الرياضة في المجتمع من 20% إلى 40%، وكذلك استراتيجية التعاونية 2025 ورسالتها التي تعمل على تجاوز التوقعات بامتياز الخدمات وتقديم تجربة استثنائية للعملاء.