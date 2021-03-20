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العدّاء "الماس" يضيف إنجازًا جديدًا بالتأهل لبطولة العالم في سباق 200 متر

من المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في العاصمة الكينية "نيروبي"

أضاف العداء السعودي "علي الماس" إنجازًا سعوديًّا جديدًا، بنيْله بطاقة التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب، المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في العاصمة الكينية "نيروبي".

وجاء إنجاز "الماس" بفوزه بسباق 200م في بطولة كأس الاتحاد السعودي لألعاب القوى التي اختتمت اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتحقيقه للرقم التأهيلي للبطولة، بعد أن جاء أولًا في سباق 200م بزمن 20.97 ثانية، بعد أقل من 24 ساعة من تحقيقه لبطاقة التأهل في سباق 100م في ذات البطولة؛ فيما كان زميله "عنبر الزهراني" قريبًا من تحقيق التأهل، بعد أن حل ثانيًا بزمن 21.52 ثانية.

وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان والمدير الفني في الاتحاد سعد شداد، العدّاء "علي الماس" بالميدالية الذهبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العدّاء "الماس" يضيف إنجازًا جديدًا بالتأهل لبطولة العالم في سباق 200 متر
سبق

أضاف العداء السعودي "علي الماس" إنجازًا سعوديًّا جديدًا، بنيْله بطاقة التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب، المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في العاصمة الكينية "نيروبي".

وجاء إنجاز "الماس" بفوزه بسباق 200م في بطولة كأس الاتحاد السعودي لألعاب القوى التي اختتمت اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتحقيقه للرقم التأهيلي للبطولة، بعد أن جاء أولًا في سباق 200م بزمن 20.97 ثانية، بعد أقل من 24 ساعة من تحقيقه لبطاقة التأهل في سباق 100م في ذات البطولة؛ فيما كان زميله "عنبر الزهراني" قريبًا من تحقيق التأهل، بعد أن حل ثانيًا بزمن 21.52 ثانية.

وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان والمدير الفني في الاتحاد سعد شداد، العدّاء "علي الماس" بالميدالية الذهبية.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
04:18 PM

العدّاء "الماس" يضيف إنجازًا جديدًا بالتأهل لبطولة العالم في سباق 200 متر

من المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في العاصمة الكينية "نيروبي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أضاف العداء السعودي "علي الماس" إنجازًا سعوديًّا جديدًا، بنيْله بطاقة التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب، المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في العاصمة الكينية "نيروبي".

وجاء إنجاز "الماس" بفوزه بسباق 200م في بطولة كأس الاتحاد السعودي لألعاب القوى التي اختتمت اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتحقيقه للرقم التأهيلي للبطولة، بعد أن جاء أولًا في سباق 200م بزمن 20.97 ثانية، بعد أقل من 24 ساعة من تحقيقه لبطاقة التأهل في سباق 100م في ذات البطولة؛ فيما كان زميله "عنبر الزهراني" قريبًا من تحقيق التأهل، بعد أن حل ثانيًا بزمن 21.52 ثانية.

وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان والمدير الفني في الاتحاد سعد شداد، العدّاء "علي الماس" بالميدالية الذهبية.

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