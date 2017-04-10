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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

موريتانيا تعلن سابع إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا

لطالبة عائدة من فرنسا موجودة في الحجر الصحي

أعلنت موريتانيا، تسجيل سابع إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لطالبة عائدة من فرنسا، كانت موجودة في الحجر الصحي الاحترازي بأحد فنادق نواكشوط.

وأوضح مدير الصحة في موريتانيا سيدي ولد الزحاف؛ في تصريح إعلامي، أنه تم اكتشاف إصابة الطالبة بعد إخضاعها لفحوص طبية ضمن مجموعة من المحجورين، وذلك بعد إكمالهم الحجر الصحي، وقُبيل السماح لهم بمغادرته.

وبإعلان هذه الحالة يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى سبع حالات؛ من بينها حالة وفاة وحيدة، وحالتا شفاء، فيما توجد ثلاث حالات في العزل الطبي.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا تعلن سابع إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت موريتانيا، تسجيل سابع إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لطالبة عائدة من فرنسا، كانت موجودة في الحجر الصحي الاحترازي بأحد فنادق نواكشوط.

وأوضح مدير الصحة في موريتانيا سيدي ولد الزحاف؛ في تصريح إعلامي، أنه تم اكتشاف إصابة الطالبة بعد إخضاعها لفحوص طبية ضمن مجموعة من المحجورين، وذلك بعد إكمالهم الحجر الصحي، وقُبيل السماح لهم بمغادرته.

وبإعلان هذه الحالة يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى سبع حالات؛ من بينها حالة وفاة وحيدة، وحالتا شفاء، فيما توجد ثلاث حالات في العزل الطبي.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:49 PM

موريتانيا تعلن سابع إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا

لطالبة عائدة من فرنسا موجودة في الحجر الصحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت موريتانيا، تسجيل سابع إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لطالبة عائدة من فرنسا، كانت موجودة في الحجر الصحي الاحترازي بأحد فنادق نواكشوط.

وأوضح مدير الصحة في موريتانيا سيدي ولد الزحاف؛ في تصريح إعلامي، أنه تم اكتشاف إصابة الطالبة بعد إخضاعها لفحوص طبية ضمن مجموعة من المحجورين، وذلك بعد إكمالهم الحجر الصحي، وقُبيل السماح لهم بمغادرته.

وبإعلان هذه الحالة يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى سبع حالات؛ من بينها حالة وفاة وحيدة، وحالتا شفاء، فيما توجد ثلاث حالات في العزل الطبي.

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