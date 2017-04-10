موريتانيا تعلن سابع إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا

لطالبة عائدة من فرنسا موجودة في الحجر الصحي

أعلنت موريتانيا، تسجيل سابع إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لطالبة عائدة من فرنسا، كانت موجودة في الحجر الصحي الاحترازي بأحد فنادق نواكشوط.

وأوضح مدير الصحة في موريتانيا سيدي ولد الزحاف؛ في تصريح إعلامي، أنه تم اكتشاف إصابة الطالبة بعد إخضاعها لفحوص طبية ضمن مجموعة من المحجورين، وذلك بعد إكمالهم الحجر الصحي، وقُبيل السماح لهم بمغادرته.

وبإعلان هذه الحالة يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى سبع حالات؛ من بينها حالة وفاة وحيدة، وحالتا شفاء، فيما توجد ثلاث حالات في العزل الطبي.