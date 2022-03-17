النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد حجر القطيف.. وحدة خاصة للأورام تقدِّم خدماتها لـ25 مريضًا يوميًّا من السكان

لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي الوريدي والعلاج الفموي بالمحافظة

بدأت وحدة الأورام التي خصصها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لخدمة سكان محافظة القطيف اليوم الاثنين بتقديم خدماتها لقرابة 25 مريضًا يوميًّا، وذلك في مستشفى الزهراء الخاص الذي خُصص جزء منه كعيادات وغرف لخدمة المرضى المسجلين في كشوفات مركز الأورام في "تخصصي الدمام".

وفي التفاصيل، أكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أنه تم وضع الإمكانات كافة لخدمة مرضى الأورام من سكان محافظة القطيف الذين لا يمكنهم مراجعة مركز الأورام في الوقت الراهن؛ إذ يعمل 35 ممارسًا صحيًّا، يمثلون أطباء استشاريين وممرضين ومنسقين للحالات، لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي على مدى خمسة أيام في الأسبوع، بواقع 9 ساعات يوميًّا من السابعة والنصف صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا؛ وذلك لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي الوريدي والعلاج الفموي من سكان المحافظة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير مركز الأورام في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتور هاني الهاشمي، أن المركز خصَّص لجنة متكاملة لتقديم الدعم المباشر من خلال مراجعة ملفات المرضى، وتوفير التقارير، وتحضير العلاج الكيميائي بأنواعه كافة، الفموي والوريدي والهرموني والبيولوجي، ويتم نقله بشكل يومي إلى محافظة القطيف تمهيدًا لصرفه للمرضى.

وأشار الدكتور "الهاشمي" إلى أن الإمكانات كافة تم تسخيرها لخدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية في محافظة القطيف دون الحاجة لمراجعات المستشفيات في المدن والمحافظات الأخرى؛ وذلك للتسهيل على سكان المحافظة، وخدمتهم.

القطيف التجمع الصحي الأولى بالشرقية مستشفى الزهراء الخاص مركز الأورام تخصصي الدمام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد حجر القطيف.. وحدة خاصة للأورام تقدِّم خدماتها لـ25 مريضًا يوميًّا من السكان
سبق

بدأت وحدة الأورام التي خصصها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لخدمة سكان محافظة القطيف اليوم الاثنين بتقديم خدماتها لقرابة 25 مريضًا يوميًّا، وذلك في مستشفى الزهراء الخاص الذي خُصص جزء منه كعيادات وغرف لخدمة المرضى المسجلين في كشوفات مركز الأورام في "تخصصي الدمام".

وفي التفاصيل، أكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أنه تم وضع الإمكانات كافة لخدمة مرضى الأورام من سكان محافظة القطيف الذين لا يمكنهم مراجعة مركز الأورام في الوقت الراهن؛ إذ يعمل 35 ممارسًا صحيًّا، يمثلون أطباء استشاريين وممرضين ومنسقين للحالات، لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي على مدى خمسة أيام في الأسبوع، بواقع 9 ساعات يوميًّا من السابعة والنصف صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا؛ وذلك لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي الوريدي والعلاج الفموي من سكان المحافظة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير مركز الأورام في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتور هاني الهاشمي، أن المركز خصَّص لجنة متكاملة لتقديم الدعم المباشر من خلال مراجعة ملفات المرضى، وتوفير التقارير، وتحضير العلاج الكيميائي بأنواعه كافة، الفموي والوريدي والهرموني والبيولوجي، ويتم نقله بشكل يومي إلى محافظة القطيف تمهيدًا لصرفه للمرضى.

وأشار الدكتور "الهاشمي" إلى أن الإمكانات كافة تم تسخيرها لخدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية في محافظة القطيف دون الحاجة لمراجعات المستشفيات في المدن والمحافظات الأخرى؛ وذلك للتسهيل على سكان المحافظة، وخدمتهم.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
11:31 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:23 AM

بعد حجر القطيف.. وحدة خاصة للأورام تقدِّم خدماتها لـ25 مريضًا يوميًّا من السكان

لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي الوريدي والعلاج الفموي بالمحافظة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
2,723

بدأت وحدة الأورام التي خصصها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لخدمة سكان محافظة القطيف اليوم الاثنين بتقديم خدماتها لقرابة 25 مريضًا يوميًّا، وذلك في مستشفى الزهراء الخاص الذي خُصص جزء منه كعيادات وغرف لخدمة المرضى المسجلين في كشوفات مركز الأورام في "تخصصي الدمام".

وفي التفاصيل، أكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أنه تم وضع الإمكانات كافة لخدمة مرضى الأورام من سكان محافظة القطيف الذين لا يمكنهم مراجعة مركز الأورام في الوقت الراهن؛ إذ يعمل 35 ممارسًا صحيًّا، يمثلون أطباء استشاريين وممرضين ومنسقين للحالات، لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي على مدى خمسة أيام في الأسبوع، بواقع 9 ساعات يوميًّا من السابعة والنصف صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا؛ وذلك لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي الوريدي والعلاج الفموي من سكان المحافظة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير مركز الأورام في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتور هاني الهاشمي، أن المركز خصَّص لجنة متكاملة لتقديم الدعم المباشر من خلال مراجعة ملفات المرضى، وتوفير التقارير، وتحضير العلاج الكيميائي بأنواعه كافة، الفموي والوريدي والهرموني والبيولوجي، ويتم نقله بشكل يومي إلى محافظة القطيف تمهيدًا لصرفه للمرضى.

وأشار الدكتور "الهاشمي" إلى أن الإمكانات كافة تم تسخيرها لخدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية في محافظة القطيف دون الحاجة لمراجعات المستشفيات في المدن والمحافظات الأخرى؛ وذلك للتسهيل على سكان المحافظة، وخدمتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,316
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,624
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,710

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة