بعد حجر القطيف.. وحدة خاصة للأورام تقدِّم خدماتها لـ25 مريضًا يوميًّا من السكان

لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي الوريدي والعلاج الفموي بالمحافظة

بدأت وحدة الأورام التي خصصها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لخدمة سكان محافظة القطيف اليوم الاثنين بتقديم خدماتها لقرابة 25 مريضًا يوميًّا، وذلك في مستشفى الزهراء الخاص الذي خُصص جزء منه كعيادات وغرف لخدمة المرضى المسجلين في كشوفات مركز الأورام في "تخصصي الدمام".

وفي التفاصيل، أكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أنه تم وضع الإمكانات كافة لخدمة مرضى الأورام من سكان محافظة القطيف الذين لا يمكنهم مراجعة مركز الأورام في الوقت الراهن؛ إذ يعمل 35 ممارسًا صحيًّا، يمثلون أطباء استشاريين وممرضين ومنسقين للحالات، لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي على مدى خمسة أيام في الأسبوع، بواقع 9 ساعات يوميًّا من السابعة والنصف صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا؛ وذلك لرعاية المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي الوريدي والعلاج الفموي من سكان المحافظة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير مركز الأورام في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتور هاني الهاشمي، أن المركز خصَّص لجنة متكاملة لتقديم الدعم المباشر من خلال مراجعة ملفات المرضى، وتوفير التقارير، وتحضير العلاج الكيميائي بأنواعه كافة، الفموي والوريدي والهرموني والبيولوجي، ويتم نقله بشكل يومي إلى محافظة القطيف تمهيدًا لصرفه للمرضى.

وأشار الدكتور "الهاشمي" إلى أن الإمكانات كافة تم تسخيرها لخدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية في محافظة القطيف دون الحاجة لمراجعات المستشفيات في المدن والمحافظات الأخرى؛ وذلك للتسهيل على سكان المحافظة، وخدمتهم.