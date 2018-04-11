"البيئة" تطلق صفحة تصريح التنقل لملاك المزارع والمواشي والنحالين
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاقها للصحفة الإلكترونية لحصول ملاك المزارع والمواشي والنحالين ومشروعات الدواجن والأسماك على تصريح إلكتروني لمرة واحدة أسبوعياً.
وقالت: يعطى بعد التنسيق مع شرطة المنطقة في المدن والمحافظات التي يسري فيها تعليق التجول مدة 24 ساعة، وهذا التصريح لمن تتوفر لديهم وثائق داعمة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
منع التجول
فيروس كورونا الجديد
"البيئة" تطلق صفحة تصريح التنقل لملاك المزارع والمواشي والنحالين
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-04-11
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاقها للصحفة الإلكترونية لحصول ملاك المزارع والمواشي والنحالين ومشروعات الدواجن والأسماك على تصريح إلكتروني لمرة واحدة أسبوعياً.
وقالت: يعطى بعد التنسيق مع شرطة المنطقة في المدن والمحافظات التي يسري فيها تعليق التجول مدة 24 ساعة، وهذا التصريح لمن تتوفر لديهم وثائق داعمة.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:14 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:12 PM
"البيئة" تطلق صفحة تصريح التنقل لملاك المزارع والمواشي والنحالين
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاقها للصحفة الإلكترونية لحصول ملاك المزارع والمواشي والنحالين ومشروعات الدواجن والأسماك على تصريح إلكتروني لمرة واحدة أسبوعياً.
وقالت: يعطى بعد التنسيق مع شرطة المنطقة في المدن والمحافظات التي يسري فيها تعليق التجول مدة 24 ساعة، وهذا التصريح لمن تتوفر لديهم وثائق داعمة.