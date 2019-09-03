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"بلومبرغ": السعودية تستعد لبناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء لتشييد الطرق والمساكن

تطلق خلال الثلاث سنوات المقبلة كبداية لسلسلة من المنشآت المماثلة

أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أن نهاية العام الحالي ستشهد المرحلة الأولى من بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء في الرياض.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة جيروين فنسنت، نقلاً عن وكالة "بلومبرغ"، بأن المنشأة المزمع إطلاقها ليست سوى بداية لسلسلة من المنشآت المماثلة التي ستطلق خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ بهدف إعادة تدوير جميع أنواع النفايات مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن، حيث سيتم تحويل المخلفات إلى مواد تستخدم في إنشاء الطرق ومشاريع الإسكان، بما في ذلك مشروع لـ35,000 وحدة سكنية، حسب ما ذكرته الشركة. وأوضحت الشركة بحسب البيان في "بلومبرغ"، أن المخلفات المعاد تدويرها ستُستخدم في مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

وكانت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، قد وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الریاض، لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبرغ": السعودية تستعد لبناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء لتشييد الطرق والمساكن
سبق

أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أن نهاية العام الحالي ستشهد المرحلة الأولى من بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء في الرياض.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة جيروين فنسنت، نقلاً عن وكالة "بلومبرغ"، بأن المنشأة المزمع إطلاقها ليست سوى بداية لسلسلة من المنشآت المماثلة التي ستطلق خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ بهدف إعادة تدوير جميع أنواع النفايات مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن، حيث سيتم تحويل المخلفات إلى مواد تستخدم في إنشاء الطرق ومشاريع الإسكان، بما في ذلك مشروع لـ35,000 وحدة سكنية، حسب ما ذكرته الشركة. وأوضحت الشركة بحسب البيان في "بلومبرغ"، أن المخلفات المعاد تدويرها ستُستخدم في مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

وكانت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، قد وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الریاض، لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
07:51 PM

"بلومبرغ": السعودية تستعد لبناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء لتشييد الطرق والمساكن

تطلق خلال الثلاث سنوات المقبلة كبداية لسلسلة من المنشآت المماثلة

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محمد البقمي - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أن نهاية العام الحالي ستشهد المرحلة الأولى من بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء في الرياض.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة جيروين فنسنت، نقلاً عن وكالة "بلومبرغ"، بأن المنشأة المزمع إطلاقها ليست سوى بداية لسلسلة من المنشآت المماثلة التي ستطلق خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ بهدف إعادة تدوير جميع أنواع النفايات مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن، حيث سيتم تحويل المخلفات إلى مواد تستخدم في إنشاء الطرق ومشاريع الإسكان، بما في ذلك مشروع لـ35,000 وحدة سكنية، حسب ما ذكرته الشركة. وأوضحت الشركة بحسب البيان في "بلومبرغ"، أن المخلفات المعاد تدويرها ستُستخدم في مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

وكانت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، قد وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الریاض، لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض.

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