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عيديات بـ50 ألفًا لحراس الأمن.. هذا ما فعلته تغريدة بمنسوبي مستشفى بيش

جسّدت جهد فئة داخل مستشفى هو الوحيد بالمنطقة المخصص لحالات "كورونا"

تفاعل منسوبو ومنسوبات المستشفى العام بمحافظة بيش، مع تغريدة بثها مدير العلاقات والتواصل بالمستشفى "جبريل القبي"، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عنونها بـ"استراحة محارب"، أشاد فيها بجهود حراس وحارسات الأمن بالمستشفى، والدور العظيم الذي يقومون به خصوصًا في ظل جائحة كورونا المستجد، وكون المستشفى هو الوحيد بمنطقة جازان الذي خُصص لاستقبال الحالات المصابة.

ولقيت التغريدة صدى واسعًا بين المنسوبين؛ فبادر رئيس قسم العمليات والتخدير بالمستشفى "غالب زين الدين" بتقديم عيدية خاصة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر، من القسم، عبارة عن راتب شهر لأحد الحراس، وهو مَن ظهرت صورته في التغريدة وقد أنهكه التعب، ويُعد من أفضل الحراس كفاءة وأمانة وإخلاصًا في عمله؛ وفق ما يرويه موظفو المستشفى؛ مما أدى إلى تفاعل جميع أقسام المستشفى، ولقيت المبادرة تفاعلًا غير مستغرب؛ حيث قدّموا لجميع الحراس والحارسات عيدية بمبلغ تجاوز الـ50 ألف ريال وزعت فيما بينهم بالتساوي، وسلمها لهم مدير المستشفى عيسى جعفري في مكتبه.

من جهة أخرى، لقيت المبادرة سعادة غامرة من الحراس والحارسات مرددين عبارات الشكر والثناء؛ رافعين أكف الدعاء لكل من ساهم في إسعادهم وإسعاد أطفالهم بهذه المبادرة.

مستشفى بيش العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عيديات بـ50 ألفًا لحراس الأمن.. هذا ما فعلته تغريدة بمنسوبي مستشفى بيش
سبق

تفاعل منسوبو ومنسوبات المستشفى العام بمحافظة بيش، مع تغريدة بثها مدير العلاقات والتواصل بالمستشفى "جبريل القبي"، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عنونها بـ"استراحة محارب"، أشاد فيها بجهود حراس وحارسات الأمن بالمستشفى، والدور العظيم الذي يقومون به خصوصًا في ظل جائحة كورونا المستجد، وكون المستشفى هو الوحيد بمنطقة جازان الذي خُصص لاستقبال الحالات المصابة.

ولقيت التغريدة صدى واسعًا بين المنسوبين؛ فبادر رئيس قسم العمليات والتخدير بالمستشفى "غالب زين الدين" بتقديم عيدية خاصة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر، من القسم، عبارة عن راتب شهر لأحد الحراس، وهو مَن ظهرت صورته في التغريدة وقد أنهكه التعب، ويُعد من أفضل الحراس كفاءة وأمانة وإخلاصًا في عمله؛ وفق ما يرويه موظفو المستشفى؛ مما أدى إلى تفاعل جميع أقسام المستشفى، ولقيت المبادرة تفاعلًا غير مستغرب؛ حيث قدّموا لجميع الحراس والحارسات عيدية بمبلغ تجاوز الـ50 ألف ريال وزعت فيما بينهم بالتساوي، وسلمها لهم مدير المستشفى عيسى جعفري في مكتبه.

من جهة أخرى، لقيت المبادرة سعادة غامرة من الحراس والحارسات مرددين عبارات الشكر والثناء؛ رافعين أكف الدعاء لكل من ساهم في إسعادهم وإسعاد أطفالهم بهذه المبادرة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
02:02 PM

عيديات بـ50 ألفًا لحراس الأمن.. هذا ما فعلته تغريدة بمنسوبي مستشفى بيش

جسّدت جهد فئة داخل مستشفى هو الوحيد بالمنطقة المخصص لحالات "كورونا"

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محمد المواسي - جازان
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6,195

تفاعل منسوبو ومنسوبات المستشفى العام بمحافظة بيش، مع تغريدة بثها مدير العلاقات والتواصل بالمستشفى "جبريل القبي"، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عنونها بـ"استراحة محارب"، أشاد فيها بجهود حراس وحارسات الأمن بالمستشفى، والدور العظيم الذي يقومون به خصوصًا في ظل جائحة كورونا المستجد، وكون المستشفى هو الوحيد بمنطقة جازان الذي خُصص لاستقبال الحالات المصابة.

ولقيت التغريدة صدى واسعًا بين المنسوبين؛ فبادر رئيس قسم العمليات والتخدير بالمستشفى "غالب زين الدين" بتقديم عيدية خاصة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر، من القسم، عبارة عن راتب شهر لأحد الحراس، وهو مَن ظهرت صورته في التغريدة وقد أنهكه التعب، ويُعد من أفضل الحراس كفاءة وأمانة وإخلاصًا في عمله؛ وفق ما يرويه موظفو المستشفى؛ مما أدى إلى تفاعل جميع أقسام المستشفى، ولقيت المبادرة تفاعلًا غير مستغرب؛ حيث قدّموا لجميع الحراس والحارسات عيدية بمبلغ تجاوز الـ50 ألف ريال وزعت فيما بينهم بالتساوي، وسلمها لهم مدير المستشفى عيسى جعفري في مكتبه.

من جهة أخرى، لقيت المبادرة سعادة غامرة من الحراس والحارسات مرددين عبارات الشكر والثناء؛ رافعين أكف الدعاء لكل من ساهم في إسعادهم وإسعاد أطفالهم بهذه المبادرة.

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