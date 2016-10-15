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"الأبحاث الرقمية" تستعرض منتجاتها وخدماتها في "جايتكس دبي"

في مجال أبحاث السوق وتحليل البيانات

شاركت الأبحاث الرقمية "DRC"، وهي جهة استشارية سعودية، في معرض جايتكس دبي 2019م، للمرة الثالثة على التوالي، والذي اختتم أعماله أخيراً، حيث عرضت في جناحها منتجاتها وخدماتها في مجال أبحاث السوق وتحليل البيانات، وكيفية توظيفها في خدمة المنشآت الحكومية والخاصة والأفراد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"DRC"، وليد السليمان، أن جناح الشركة في معرض "جايتكس دبي" شهد إقبالاً كبيراً من زوار المعرض للتعرف على أنشطة الشركة غير التقليدية، وفي مقدمتها خدمة جمع البيانات عبر فريق من المتخصصين والمحترفين السعوديين، من خلال استخدام أدوات رقمية لضمان جودة البيانات، فضلاً عن خدمة تحليل البيانات، من خلال قراءة التفاصيل وصولاً إلى النتائج التي تساهم في فهم العملاء ومعرفة احتياجاتهم.

وقال "السليمان" إن الخدمات التي سلطت الضوء عليها شملت الأبحاث النوعية، والأبحاث الكمية للوصول إلى معلومات تساعد في ارتفاع نسبة مبيعات الشركات، والتقارير البحثية، وأبحاث الحملات الإعلانية، وأبحاث التسعير.

وأشار إلى أن الخدمات التي عرضتها شملت جانباً مهماً، وهو تقييم أوضاع الشركات، ومساعدتها في معرفة موقعها بالسوق ومنافسيها، خصوصاً أن هناك شركات حكومية وخاصة واجهت صعوبات في معرفة موقعها بالسوق، أو منافسيها، ومدى رضا العملاء عن خدماتها، حيث يقوم الفريق المتخصص بجمع البيانات وتحليلها للوصول إلى المشكلة، وتقديم البيانات بشكل سهل وبسيط، وكذلك النتائج والتوصيات التي تساعد على مواجهة التحديات والتقدم أكثر وأكثر.

وبيّن "السليمان" أن "DRC"، عرضت في المعرض كيف تساعد خدماتها المستثمرين الجدد في اختيار أكثر الأماكن ملاءمة لبدء نشاطاتهم التجارية، وتحديد الخطوات المقبلة للتوسع، من خلال بيانات عن السكان والفئة العمرية والأحياء المناسبة، والمنافسين في الأحياء، وغيرها بما يساعد في اتخاذ القرار.

وأضاف: "أننا عرضنا الخدمات التي نقدمها للأفراد، ومنها على سبيل المثال السكن، حيث نمكنهم من اختيار الحي السكني الذي يرغبونه، وتتوافر فيه الخدمات التي يطلبونها من مدارس ومستشفيات وأندية ومطاعم وغيرها، مشيراً إلى أننا عقدنا اجتماعاً مع شركة "زين السعودية"، تناول التعاون المشترك بين الشركتين خلال الفترة المقبلة".

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"DRC"، أن معرض "جايتكس دبي" يعد أهم بوابة للأعمال في الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب آسيا، كما يشكل منصة لعرض الخدمات المتخصصة التي توفرها الشركات لتعزيز فكرها الإبداعي والابتكاري وتقديم الخدمات المتميزة.

جايتكس دبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأبحاث الرقمية" تستعرض منتجاتها وخدماتها في "جايتكس دبي"
سبق

شاركت الأبحاث الرقمية "DRC"، وهي جهة استشارية سعودية، في معرض جايتكس دبي 2019م، للمرة الثالثة على التوالي، والذي اختتم أعماله أخيراً، حيث عرضت في جناحها منتجاتها وخدماتها في مجال أبحاث السوق وتحليل البيانات، وكيفية توظيفها في خدمة المنشآت الحكومية والخاصة والأفراد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"DRC"، وليد السليمان، أن جناح الشركة في معرض "جايتكس دبي" شهد إقبالاً كبيراً من زوار المعرض للتعرف على أنشطة الشركة غير التقليدية، وفي مقدمتها خدمة جمع البيانات عبر فريق من المتخصصين والمحترفين السعوديين، من خلال استخدام أدوات رقمية لضمان جودة البيانات، فضلاً عن خدمة تحليل البيانات، من خلال قراءة التفاصيل وصولاً إلى النتائج التي تساهم في فهم العملاء ومعرفة احتياجاتهم.

وقال "السليمان" إن الخدمات التي سلطت الضوء عليها شملت الأبحاث النوعية، والأبحاث الكمية للوصول إلى معلومات تساعد في ارتفاع نسبة مبيعات الشركات، والتقارير البحثية، وأبحاث الحملات الإعلانية، وأبحاث التسعير.

وأشار إلى أن الخدمات التي عرضتها شملت جانباً مهماً، وهو تقييم أوضاع الشركات، ومساعدتها في معرفة موقعها بالسوق ومنافسيها، خصوصاً أن هناك شركات حكومية وخاصة واجهت صعوبات في معرفة موقعها بالسوق، أو منافسيها، ومدى رضا العملاء عن خدماتها، حيث يقوم الفريق المتخصص بجمع البيانات وتحليلها للوصول إلى المشكلة، وتقديم البيانات بشكل سهل وبسيط، وكذلك النتائج والتوصيات التي تساعد على مواجهة التحديات والتقدم أكثر وأكثر.

وبيّن "السليمان" أن "DRC"، عرضت في المعرض كيف تساعد خدماتها المستثمرين الجدد في اختيار أكثر الأماكن ملاءمة لبدء نشاطاتهم التجارية، وتحديد الخطوات المقبلة للتوسع، من خلال بيانات عن السكان والفئة العمرية والأحياء المناسبة، والمنافسين في الأحياء، وغيرها بما يساعد في اتخاذ القرار.

وأضاف: "أننا عرضنا الخدمات التي نقدمها للأفراد، ومنها على سبيل المثال السكن، حيث نمكنهم من اختيار الحي السكني الذي يرغبونه، وتتوافر فيه الخدمات التي يطلبونها من مدارس ومستشفيات وأندية ومطاعم وغيرها، مشيراً إلى أننا عقدنا اجتماعاً مع شركة "زين السعودية"، تناول التعاون المشترك بين الشركتين خلال الفترة المقبلة".

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"DRC"، أن معرض "جايتكس دبي" يعد أهم بوابة للأعمال في الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب آسيا، كما يشكل منصة لعرض الخدمات المتخصصة التي توفرها الشركات لتعزيز فكرها الإبداعي والابتكاري وتقديم الخدمات المتميزة.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
07:43 PM

"الأبحاث الرقمية" تستعرض منتجاتها وخدماتها في "جايتكس دبي"

في مجال أبحاث السوق وتحليل البيانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت الأبحاث الرقمية "DRC"، وهي جهة استشارية سعودية، في معرض جايتكس دبي 2019م، للمرة الثالثة على التوالي، والذي اختتم أعماله أخيراً، حيث عرضت في جناحها منتجاتها وخدماتها في مجال أبحاث السوق وتحليل البيانات، وكيفية توظيفها في خدمة المنشآت الحكومية والخاصة والأفراد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"DRC"، وليد السليمان، أن جناح الشركة في معرض "جايتكس دبي" شهد إقبالاً كبيراً من زوار المعرض للتعرف على أنشطة الشركة غير التقليدية، وفي مقدمتها خدمة جمع البيانات عبر فريق من المتخصصين والمحترفين السعوديين، من خلال استخدام أدوات رقمية لضمان جودة البيانات، فضلاً عن خدمة تحليل البيانات، من خلال قراءة التفاصيل وصولاً إلى النتائج التي تساهم في فهم العملاء ومعرفة احتياجاتهم.

وقال "السليمان" إن الخدمات التي سلطت الضوء عليها شملت الأبحاث النوعية، والأبحاث الكمية للوصول إلى معلومات تساعد في ارتفاع نسبة مبيعات الشركات، والتقارير البحثية، وأبحاث الحملات الإعلانية، وأبحاث التسعير.

وأشار إلى أن الخدمات التي عرضتها شملت جانباً مهماً، وهو تقييم أوضاع الشركات، ومساعدتها في معرفة موقعها بالسوق ومنافسيها، خصوصاً أن هناك شركات حكومية وخاصة واجهت صعوبات في معرفة موقعها بالسوق، أو منافسيها، ومدى رضا العملاء عن خدماتها، حيث يقوم الفريق المتخصص بجمع البيانات وتحليلها للوصول إلى المشكلة، وتقديم البيانات بشكل سهل وبسيط، وكذلك النتائج والتوصيات التي تساعد على مواجهة التحديات والتقدم أكثر وأكثر.

وبيّن "السليمان" أن "DRC"، عرضت في المعرض كيف تساعد خدماتها المستثمرين الجدد في اختيار أكثر الأماكن ملاءمة لبدء نشاطاتهم التجارية، وتحديد الخطوات المقبلة للتوسع، من خلال بيانات عن السكان والفئة العمرية والأحياء المناسبة، والمنافسين في الأحياء، وغيرها بما يساعد في اتخاذ القرار.

وأضاف: "أننا عرضنا الخدمات التي نقدمها للأفراد، ومنها على سبيل المثال السكن، حيث نمكنهم من اختيار الحي السكني الذي يرغبونه، وتتوافر فيه الخدمات التي يطلبونها من مدارس ومستشفيات وأندية ومطاعم وغيرها، مشيراً إلى أننا عقدنا اجتماعاً مع شركة "زين السعودية"، تناول التعاون المشترك بين الشركتين خلال الفترة المقبلة".

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"DRC"، أن معرض "جايتكس دبي" يعد أهم بوابة للأعمال في الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب آسيا، كما يشكل منصة لعرض الخدمات المتخصصة التي توفرها الشركات لتعزيز فكرها الإبداعي والابتكاري وتقديم الخدمات المتميزة.

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