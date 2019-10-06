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"التقاعد" تعلن عن تاريخ إيقاف طباعة تعريف المعاش عبر فروعها

قالت: يأتي دعمًا للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه تماشيًا مع استراتيجيتها 2022، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائها؛ فإنه سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش عبر فروعها على مرحلتين.

وقد أوضحت المؤسسة أن المرحلة الأولى تشمل إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع عملائها من المستفيدين، مع استمرار تقديم الخدمة للمتقاعدين فقط؛ وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2019م؛ في حين تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2019م؛ حيث سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع عملاء المؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه بإمكان جميع عملائها طباعة تعريف بالمعاش معتمد وموثّق عبر التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية؛ من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa أو تطبيق الأجهزة الذكية.

وبيّنت "التقاعد" أن هذا الإجراء يأتي دعمًا للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها، وتسهيلًا للإجراءات لسرعة الإنجاز والوصول لخدمات المؤسسة في أي وقت وفي أي مكان؛ تحقيقًا لاستراتيجية "التقاعد" 2022. وحثت جميع العملاء على سرعة التسجيل في الخدمات الإلكترونية، وتحديث بياناتهم؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المتاحة، والبدء في تجربة خدمة طباعة التعريف بالمعاش المتاحة حاليًا.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت مؤخرًا النسخة الجديدة من التعريف بالمعاش التقاعدي، والذي يمكن طباعته باللغتين العربية أو الإنجليزية، ويحتوي على عدد من البيانات المهمة مثل هوية العميل، ومقدار المعاش الشهري، ورقم الآيبان، كما يتضمن التعريفُ الرقمَ المرجعي للخطاب، ورمز الاستجابة السريعة QRCode.

المؤسسة العامة للتقاعد طباعة تعريف بالمعاش التقاعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد" تعلن عن تاريخ إيقاف طباعة تعريف المعاش عبر فروعها
سبق

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه تماشيًا مع استراتيجيتها 2022، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائها؛ فإنه سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش عبر فروعها على مرحلتين.

وقد أوضحت المؤسسة أن المرحلة الأولى تشمل إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع عملائها من المستفيدين، مع استمرار تقديم الخدمة للمتقاعدين فقط؛ وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2019م؛ في حين تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2019م؛ حيث سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع عملاء المؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه بإمكان جميع عملائها طباعة تعريف بالمعاش معتمد وموثّق عبر التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية؛ من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa أو تطبيق الأجهزة الذكية.

وبيّنت "التقاعد" أن هذا الإجراء يأتي دعمًا للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها، وتسهيلًا للإجراءات لسرعة الإنجاز والوصول لخدمات المؤسسة في أي وقت وفي أي مكان؛ تحقيقًا لاستراتيجية "التقاعد" 2022. وحثت جميع العملاء على سرعة التسجيل في الخدمات الإلكترونية، وتحديث بياناتهم؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المتاحة، والبدء في تجربة خدمة طباعة التعريف بالمعاش المتاحة حاليًا.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت مؤخرًا النسخة الجديدة من التعريف بالمعاش التقاعدي، والذي يمكن طباعته باللغتين العربية أو الإنجليزية، ويحتوي على عدد من البيانات المهمة مثل هوية العميل، ومقدار المعاش الشهري، ورقم الآيبان، كما يتضمن التعريفُ الرقمَ المرجعي للخطاب، ورمز الاستجابة السريعة QRCode.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
02:05 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
02:22 PM

"التقاعد" تعلن عن تاريخ إيقاف طباعة تعريف المعاش عبر فروعها

قالت: يأتي دعمًا للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,880

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه تماشيًا مع استراتيجيتها 2022، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائها؛ فإنه سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش عبر فروعها على مرحلتين.

وقد أوضحت المؤسسة أن المرحلة الأولى تشمل إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع عملائها من المستفيدين، مع استمرار تقديم الخدمة للمتقاعدين فقط؛ وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2019م؛ في حين تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2019م؛ حيث سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش لجميع عملاء المؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه بإمكان جميع عملائها طباعة تعريف بالمعاش معتمد وموثّق عبر التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية؛ من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa أو تطبيق الأجهزة الذكية.

وبيّنت "التقاعد" أن هذا الإجراء يأتي دعمًا للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها، وتسهيلًا للإجراءات لسرعة الإنجاز والوصول لخدمات المؤسسة في أي وقت وفي أي مكان؛ تحقيقًا لاستراتيجية "التقاعد" 2022. وحثت جميع العملاء على سرعة التسجيل في الخدمات الإلكترونية، وتحديث بياناتهم؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المتاحة، والبدء في تجربة خدمة طباعة التعريف بالمعاش المتاحة حاليًا.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت مؤخرًا النسخة الجديدة من التعريف بالمعاش التقاعدي، والذي يمكن طباعته باللغتين العربية أو الإنجليزية، ويحتوي على عدد من البيانات المهمة مثل هوية العميل، ومقدار المعاش الشهري، ورقم الآيبان، كما يتضمن التعريفُ الرقمَ المرجعي للخطاب، ورمز الاستجابة السريعة QRCode.

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