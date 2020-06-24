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واشنطن تأمل أن يدرك العالم أهمية تمديد حظر السلاح على إيران

"بومبيو" أشار إلى مناقشات لإبقائه

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة يحدوها الأمل أن يدرك العالم كله الحاجة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وأشار "بومبيو" للصحفيين إلى أن الجميع باستثناء بضع دول، تدرك أن هذا الحظر لا ينبغي أن ينتهي، وهناك مناقشات تجري بشأن كيفية تمديده؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن واشنطن مستعدة للتحدث مع طهران في الوقت المناسب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تأمل أن يدرك العالم أهمية تمديد حظر السلاح على إيران
سبق

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة يحدوها الأمل أن يدرك العالم كله الحاجة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وأشار "بومبيو" للصحفيين إلى أن الجميع باستثناء بضع دول، تدرك أن هذا الحظر لا ينبغي أن ينتهي، وهناك مناقشات تجري بشأن كيفية تمديده؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن واشنطن مستعدة للتحدث مع طهران في الوقت المناسب.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
07:03 PM

واشنطن تأمل أن يدرك العالم أهمية تمديد حظر السلاح على إيران

"بومبيو" أشار إلى مناقشات لإبقائه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة يحدوها الأمل أن يدرك العالم كله الحاجة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وأشار "بومبيو" للصحفيين إلى أن الجميع باستثناء بضع دول، تدرك أن هذا الحظر لا ينبغي أن ينتهي، وهناك مناقشات تجري بشأن كيفية تمديده؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن واشنطن مستعدة للتحدث مع طهران في الوقت المناسب.

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