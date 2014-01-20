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الخدمة المدنية تكمل الربط الإلكتروني مع "النقل" و"العمل"

ضمن أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين

أكملت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارتي "النقل" و"العمل والتنمية الاجتماعية" عبر الشبكة الحكومية الآمنة.

وارتفع، بذلك، عدد الوزارات الحكومية التي أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءات الربط الإلكتروني معها عبر خدمة "التزام" إلى خمس وزارات هي "التعليم والعدل والإعلام والنقل والعمل والتنمية الاجتماعية" .

وتبرز أهمية الارتباط لتبادل البيانات مع وزارة الخدمة المدنية في أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء بها.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة تتصف بالأمان والإيجابية، لتصبح إلكترونية من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".

وأطلقت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق خدمة "التزام" التي تساعد على تصحيح أخطاء البيانات، سواءً على مستوى الموظف العام، أو مختصي الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية.

وتساهم الخدمة في نقل البيانات بين الجهتين بشكل مباشر، بالإضافة إلى حداثة المعلومات وسهولة توثيقها.

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الخدمة المدنية تكمل الربط الإلكتروني مع "النقل" و"العمل"
سبق

أكملت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارتي "النقل" و"العمل والتنمية الاجتماعية" عبر الشبكة الحكومية الآمنة.

وارتفع، بذلك، عدد الوزارات الحكومية التي أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءات الربط الإلكتروني معها عبر خدمة "التزام" إلى خمس وزارات هي "التعليم والعدل والإعلام والنقل والعمل والتنمية الاجتماعية" .

وتبرز أهمية الارتباط لتبادل البيانات مع وزارة الخدمة المدنية في أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء بها.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة تتصف بالأمان والإيجابية، لتصبح إلكترونية من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".

وأطلقت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق خدمة "التزام" التي تساعد على تصحيح أخطاء البيانات، سواءً على مستوى الموظف العام، أو مختصي الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية.

وتساهم الخدمة في نقل البيانات بين الجهتين بشكل مباشر، بالإضافة إلى حداثة المعلومات وسهولة توثيقها.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:51 PM

الخدمة المدنية تكمل الربط الإلكتروني مع "النقل" و"العمل"

ضمن أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكملت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارتي "النقل" و"العمل والتنمية الاجتماعية" عبر الشبكة الحكومية الآمنة.

وارتفع، بذلك، عدد الوزارات الحكومية التي أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءات الربط الإلكتروني معها عبر خدمة "التزام" إلى خمس وزارات هي "التعليم والعدل والإعلام والنقل والعمل والتنمية الاجتماعية" .

وتبرز أهمية الارتباط لتبادل البيانات مع وزارة الخدمة المدنية في أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء بها.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة تتصف بالأمان والإيجابية، لتصبح إلكترونية من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".

وأطلقت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق خدمة "التزام" التي تساعد على تصحيح أخطاء البيانات، سواءً على مستوى الموظف العام، أو مختصي الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية.

وتساهم الخدمة في نقل البيانات بين الجهتين بشكل مباشر، بالإضافة إلى حداثة المعلومات وسهولة توثيقها.

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