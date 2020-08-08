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ملياردير برازيلي ينشئ مصنعًا لإنتاج لقاح كورونا في بلاده

30 مليون جرعة شهريًّا.. بتعاون مركز بحث برازيلي مع جامعة أكسفورد

تعتزم مؤسسة الملياردير البرازيلي جورجي ليمان ومؤسسات تجارية أخرى؛ تمويل بناء مصنع لإنتاج لقاح لمرض كورونا المستجد كوفيد-19، تطوره جامعة أكسفورد وشركة الأدوية أسترا زينيكا.

وقالت مؤسسة ليمان في بيان يوم الجمعة: إن تكلفة المصنع 100 مليون ريال برازيلي (18 مليون دولار)، وسيتم التبرع به لأهم مختبر للبحوث والتطوير في مجال الطب الحيوي في البرازيل وهو مؤسسة أوسوالدو كروس، المعروفة أيضًا باسم فيوكروس.

وقالت إن المصنع سيكون جاهزًا لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح شهريًّا اعتبارًا من بداية عام 2021.

ويقترب عدد وفيات كوفيد-19 بالبرازيل من 100 ألف حالة، في أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

وترى الحكومة البرازيلية أن اللقاح البريطاني هو أبرز اللقاحات الواعدة التي يطورها الباحثون في أنحاء العالم.

ويجري اختبار لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا على متطوعين برازيليين في دراسة تقودها الجامعة الاتحادية في ساو باولو وتمولها أيضًا مؤسسة ليمان.

فيروس كورونا الجديد

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ملياردير برازيلي ينشئ مصنعًا لإنتاج لقاح كورونا في بلاده
سبق

تعتزم مؤسسة الملياردير البرازيلي جورجي ليمان ومؤسسات تجارية أخرى؛ تمويل بناء مصنع لإنتاج لقاح لمرض كورونا المستجد كوفيد-19، تطوره جامعة أكسفورد وشركة الأدوية أسترا زينيكا.

وقالت مؤسسة ليمان في بيان يوم الجمعة: إن تكلفة المصنع 100 مليون ريال برازيلي (18 مليون دولار)، وسيتم التبرع به لأهم مختبر للبحوث والتطوير في مجال الطب الحيوي في البرازيل وهو مؤسسة أوسوالدو كروس، المعروفة أيضًا باسم فيوكروس.

وقالت إن المصنع سيكون جاهزًا لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح شهريًّا اعتبارًا من بداية عام 2021.

ويقترب عدد وفيات كوفيد-19 بالبرازيل من 100 ألف حالة، في أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

وترى الحكومة البرازيلية أن اللقاح البريطاني هو أبرز اللقاحات الواعدة التي يطورها الباحثون في أنحاء العالم.

ويجري اختبار لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا على متطوعين برازيليين في دراسة تقودها الجامعة الاتحادية في ساو باولو وتمولها أيضًا مؤسسة ليمان.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
11:55 AM

ملياردير برازيلي ينشئ مصنعًا لإنتاج لقاح كورونا في بلاده

30 مليون جرعة شهريًّا.. بتعاون مركز بحث برازيلي مع جامعة أكسفورد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم مؤسسة الملياردير البرازيلي جورجي ليمان ومؤسسات تجارية أخرى؛ تمويل بناء مصنع لإنتاج لقاح لمرض كورونا المستجد كوفيد-19، تطوره جامعة أكسفورد وشركة الأدوية أسترا زينيكا.

وقالت مؤسسة ليمان في بيان يوم الجمعة: إن تكلفة المصنع 100 مليون ريال برازيلي (18 مليون دولار)، وسيتم التبرع به لأهم مختبر للبحوث والتطوير في مجال الطب الحيوي في البرازيل وهو مؤسسة أوسوالدو كروس، المعروفة أيضًا باسم فيوكروس.

وقالت إن المصنع سيكون جاهزًا لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح شهريًّا اعتبارًا من بداية عام 2021.

ويقترب عدد وفيات كوفيد-19 بالبرازيل من 100 ألف حالة، في أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

وترى الحكومة البرازيلية أن اللقاح البريطاني هو أبرز اللقاحات الواعدة التي يطورها الباحثون في أنحاء العالم.

ويجري اختبار لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا على متطوعين برازيليين في دراسة تقودها الجامعة الاتحادية في ساو باولو وتمولها أيضًا مؤسسة ليمان.

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