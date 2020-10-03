الأردن.. 6 حالات وفاة جديدة جراء كورونا في أقل من 24 ساعة

تجاوز إجمالي الإصابات 13 ألفًا والوفيات أكثر من 80 حالة

أكد مصدر طبي أردني تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ مساء الجمعة حتى صباح اليوم السبت، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى أكثر من 80 حالة وفاة.

وأوضح المصدر أن 5 وفيات سجلت في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في أحد المستشفيات الخاصة.

وتعود الوفيات لأربعة رجال وسيدتين.

وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد عتبة 13 ألف إصابة، والوفيات أكثر من 80 حالة وفاة.

