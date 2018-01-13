وردّد طلاب تظاهروا أمام جامعة "أمير كبير" شعارات منها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"اخجل من نفسك أيها الحرس الثوري ودع البلاد وشأنها"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين".

أطلق محتجون في شوارع طهران شعارات معادية للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت؛ احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

بالفيديو.. تظاهرات معادية لخامنئي في طهران تهتف: "استقل يا عديم الشرف" و"الموت للكاذبين" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-11 أطلق محتجون في شوارع طهران شعارات معادية للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت؛ احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية. وردّد طلاب تظاهروا أمام جامعة "أمير كبير" شعارات منها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"اخجل من نفسك أيها الحرس الثوري ودع البلاد وشأنها"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين". https://twitter.com/iranianaffairs/status/1216002601558454272?s=20

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441 06:01 PM

اخر تعديل 13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441 05:22 AM

بالفيديو.. تظاهرات معادية لخامنئي في طهران تهتف: "استقل يا عديم الشرف" و"الموت للكاذبين" احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية





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أطلق محتجون في شوارع طهران شعارات معادية للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت؛ احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وردّد طلاب تظاهروا أمام جامعة "أمير كبير" شعارات منها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"اخجل من نفسك أيها الحرس الثوري ودع البلاد وشأنها"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين".

https://twitter.com/iranianaffairs/status/1216002601558454272?s=20