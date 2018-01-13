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بالفيديو.. تظاهرات معادية لخامنئي في طهران تهتف: "استقل يا عديم الشرف" و"الموت للكاذبين"

احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية

أطلق محتجون في شوارع طهران شعارات معادية للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت؛ احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وردّد طلاب تظاهروا أمام جامعة "أمير كبير" شعارات منها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"اخجل من نفسك أيها الحرس الثوري ودع البلاد وشأنها"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين".

https://twitter.com/iranianaffairs/status/1216002601558454272?s=20

إسقاط الطائرة الأوكرانية تحطم طائرة أوكرانية إيران احتجاجات إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالفيديو.. تظاهرات معادية لخامنئي في طهران تهتف: "استقل يا عديم الشرف" و"الموت للكاذبين"
سبق

أطلق محتجون في شوارع طهران شعارات معادية للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت؛ احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وردّد طلاب تظاهروا أمام جامعة "أمير كبير" شعارات منها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"اخجل من نفسك أيها الحرس الثوري ودع البلاد وشأنها"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين".

https://twitter.com/iranianaffairs/status/1216002601558454272?s=20

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
06:01 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:22 AM

بالفيديو.. تظاهرات معادية لخامنئي في طهران تهتف: "استقل يا عديم الشرف" و"الموت للكاذبين"

احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
10,607

أطلق محتجون في شوارع طهران شعارات معادية للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت؛ احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وردّد طلاب تظاهروا أمام جامعة "أمير كبير" شعارات منها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"اخجل من نفسك أيها الحرس الثوري ودع البلاد وشأنها"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين".

https://twitter.com/iranianaffairs/status/1216002601558454272?s=20

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