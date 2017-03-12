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"النقد" الدولي يطالب بتوحيد الجهود وحشد التبرعات لمواجهة كورونا

لمساعدة البلدان الأشد فقرًا على التعامل مع الأزمة المتصاعدة

حثّ صندوق النقد الدولي، دول العالم على العمل سويًّا وتوحيد الجهود في مواجهة تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار، داعيًا إلى حشد التبرعات لمساعدة البلدان الأشد فقرًا على التعامل مع الأزمة المتصاعدة.

وأوضح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، أن الوقت لا زال مبكرًا لتقييم أثر التراجع الحاد في أسعار النفط على منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد سيصدر خلال الشهر القادم توقعات أدقّ فيما يتعلق بذلك التطور والجائحة الفيروسية.

وأكد رايس، سرعة استجابة الصندوق في التعامل مع جميع طلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بفيروس كورونا، بما في ذلك تلك القادمة من إيران.

صندوق النقد الدولي فيروس كورونا الجديد

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"النقد" الدولي يطالب بتوحيد الجهود وحشد التبرعات لمواجهة كورونا
سبق

حثّ صندوق النقد الدولي، دول العالم على العمل سويًّا وتوحيد الجهود في مواجهة تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار، داعيًا إلى حشد التبرعات لمساعدة البلدان الأشد فقرًا على التعامل مع الأزمة المتصاعدة.

وأوضح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، أن الوقت لا زال مبكرًا لتقييم أثر التراجع الحاد في أسعار النفط على منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد سيصدر خلال الشهر القادم توقعات أدقّ فيما يتعلق بذلك التطور والجائحة الفيروسية.

وأكد رايس، سرعة استجابة الصندوق في التعامل مع جميع طلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بفيروس كورونا، بما في ذلك تلك القادمة من إيران.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
07:01 PM

"النقد" الدولي يطالب بتوحيد الجهود وحشد التبرعات لمواجهة كورونا

لمساعدة البلدان الأشد فقرًا على التعامل مع الأزمة المتصاعدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حثّ صندوق النقد الدولي، دول العالم على العمل سويًّا وتوحيد الجهود في مواجهة تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار، داعيًا إلى حشد التبرعات لمساعدة البلدان الأشد فقرًا على التعامل مع الأزمة المتصاعدة.

وأوضح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، أن الوقت لا زال مبكرًا لتقييم أثر التراجع الحاد في أسعار النفط على منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد سيصدر خلال الشهر القادم توقعات أدقّ فيما يتعلق بذلك التطور والجائحة الفيروسية.

وأكد رايس، سرعة استجابة الصندوق في التعامل مع جميع طلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بفيروس كورونا، بما في ذلك تلك القادمة من إيران.

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