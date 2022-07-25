بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تقيم حفل توديع ضيوف خادم الحرمين لحج عام 1440هـ

حضره جمع من السفراء وضيوف البرنامج

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي في سراييفو، حفل توديع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج العام الحالي 1440هـ من البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا، بمقر المركز بالعاصمة سراييفو.



رعى الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا هاني بن عبدالله مؤمنة وبحضور أصحاب الفضيلة من المشيخة الإسلامية وبعض سفراء الدول الإسلامية وضيوف البرنامج وعوائلهم.



وفي كلمته في بداية الحفل، نقل مدير المركز الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ تحيات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للحجاج وترحيبه بهم، لافتاً إلى أن البوسنة والهرسك تحظى في كل سنة بنصيب من برنامج الحج والعمرة، وهذا امتداد لما قدمته المملكة العربية السعودية للبوسنة والهرسك من دعم ومساندة منذ استقلالها وحتى يومنا هذا.



وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تتشرف بتقديم الخدمة للمشمولين بالتوجيه الملكي الكريم، كما تسخر كل إمكانياتها ليؤدي الضيوف نسكهم بكل يسر وسهولة وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.



وألقى عمدة مدينة قوراجدة الدكتور محمد راموفيتش كلمة بالنيابة عن ضيوف هذه السنة، توجه فيها بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان.



وأضاف أن المسلمين في البوسنة والهرسك لن ينسوا ما قدمته لهم المملكة من مساندة في أحلك الظروف التي مرت بهم، وأن تخصيص مقاعد من البرنامج لحجاج البوسنة في كل سنة شاهد على ما يحظون به من عناية وتقدير.



كما ألقى راعي الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ هاني مؤمنة كلمة أشاد فيها بالعلاقات المتينة بين المملكة والبوسنة والهرسك، وأوضح ما يكنه خادم الحرمين الشريفين لشعب البوسنة والهرسك من محبة وتقدير منذ كان ــ حفظه الله ــ يرأس الهيئة العليا لمساعدة البوسنة والهرسك.





كما أشاد السفير "مؤمنة" بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تقديم خدمات نوعية ومتميزة للمستضافين تعكس حرص الوزارة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.



وفي ختام الحفل تم توزيع تذاكر السفر وملابس الإحرام على الحجاج والكتيبات الإرشادية المترجمة حول مناسك الحج التي تقدمها الشؤون الإسلامية للمستضافين قبل وصولهم للمملكة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.