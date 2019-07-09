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النبهانية .. "العتيبي" و"اليحياء" يبحثان جهود صيانة المساجد

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي؛ بمكتبه في مقر فرع الوزارة ببريدة، صباح أمس، محافظ النبهانية طارق بن عبدالله بن محمد اليحياء؛ بحضور المساعد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم.

ورحب فضيلته باليحياء؛ وتمت مناقشة جهود فرع الوزارة بالمحافظة فيما يخص الجوامع والمساجد وأعمال الصيانة لها، كما تمّت مناقشة تكثيف البرامج الدعوية بالمحافظة فيما يخص الأمن الفكري وتحصين الشباب فكرياً وعقدياً.

حضر اللقاء كذلك مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ سالم بن سعد الحجي.

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النبهانية .. "العتيبي" و"اليحياء" يبحثان جهود صيانة المساجد
سبق

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي؛ بمكتبه في مقر فرع الوزارة ببريدة، صباح أمس، محافظ النبهانية طارق بن عبدالله بن محمد اليحياء؛ بحضور المساعد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم.

ورحب فضيلته باليحياء؛ وتمت مناقشة جهود فرع الوزارة بالمحافظة فيما يخص الجوامع والمساجد وأعمال الصيانة لها، كما تمّت مناقشة تكثيف البرامج الدعوية بالمحافظة فيما يخص الأمن الفكري وتحصين الشباب فكرياً وعقدياً.

حضر اللقاء كذلك مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ سالم بن سعد الحجي.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
08:26 AM

النبهانية .. "العتيبي" و"اليحياء" يبحثان جهود صيانة المساجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي؛ بمكتبه في مقر فرع الوزارة ببريدة، صباح أمس، محافظ النبهانية طارق بن عبدالله بن محمد اليحياء؛ بحضور المساعد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم.

ورحب فضيلته باليحياء؛ وتمت مناقشة جهود فرع الوزارة بالمحافظة فيما يخص الجوامع والمساجد وأعمال الصيانة لها، كما تمّت مناقشة تكثيف البرامج الدعوية بالمحافظة فيما يخص الأمن الفكري وتحصين الشباب فكرياً وعقدياً.

حضر اللقاء كذلك مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ سالم بن سعد الحجي.

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