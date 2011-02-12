الأهلي في مواجهة الخويلدية.. والهلال يخشى مفاجأة ضمك

في الجولة الـ 17 من ممتاز الطائرة

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 6 مباريات، تأتي تفاصيلها على النحو التالي:

الأهلي - الخويلدية:

على صالة النادي الأهلي بجدة، يلتقي الأهلي والخويلدية، في مباراة يتوقع أن تكون من طرف واحد للأهلي، نظرًا للفارق الفني وخبرة اللاعبين، فالأهلي يتربع على صدارة الترتيب بـ 45 نقطة، والخويلدية يحتل المركز الأخير بـ 10 نقاط.

الفيصلي - الخليـج:

يلتقي الفريقان على صالة نادي سدير، حيث يدخل الفيصلي اللقاء وهو في المركز الثاني، في حين يتطلع الخليج لتحسين مركزه في سلم الترتيب .

الهلال - ضمك

في الرياض، يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من المنافسة على الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث، فيما يسعى ضمك لتكرار مفاجأة الدور الأول والمنافسة على المركز الرابع، وستقام المباراة على صالة نادي الهلال.

الترجي - الوحدة

وفي القطيف، يستضيف الترجي الوحدة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء يسعى من خلاله الترجي الذي يحتل المركز الرابع لتامين مركزه، فيما يحاول الوحدة الذي يحتل المركز السابع لتحسين مركزه والإبقاء على آماله في المنافسة على المركز الرابع.



الابتسام - النصر

وعلى نفس الصالة، يلتقي الابتسام والنصر ، حيث يدخل الابتسام اللقاء في المركز التاسع ، فيما يحتل النصر المركز العاشر ، ويتوقع ان تشهد المباراة تنافسا كبيرا نظرا لأهمية المباراة خاصة للنصر الذي يسعى للابتعاد عن مراكز المؤخرة.

الاتحاد - الهداية

وفي جدة، يلتقي الاتحاد والهداية على صالة نادي الاتحاد ، في لقاء يسعى فيه الاتحاد الذي يحتل المركز السادس للمنافسة على المركز الرابع، وهو مؤهل لتجاوز الهداية الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة فقط .