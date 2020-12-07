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مركز الأعمال بمعهد الإدارة يفتح التسجيل في برامج "الدبلومات" للجامعيين وحملة الثانوية العامة

منها الأعمال البنكية والأمن السيبراني والموارد البشرية للرجال والنساء

أعلن مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، عن بدء التسجيل في برامج "الدبلومات" المنفذة في الفصل التدريبي القادم، والذي يبدأ في 17/ 1/ 2021م، لكل من حَمَلة الشهادة الثانوية والشهادة الجامعية من الرجال والنساء.

ويبدأ التسجيل بالفصل التدريبي القادم في "دبلومين" لحملة الشهادة الثانوية؛ هما برنامج "دبلوم" الأعمال البنكية، والذي يُنفّذ بالرياض للرجال فقط، وبرنامج "دبلوم" السكرتير التنفيذي وينفذ بالرياض للرجال والنساء وفي الدمام للنساء فقط.

أما بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية؛ فيبدأ التسجيل في 5 "دبلومات" هي دبلوم الأمن السيبراني الذي ينفذ بالرياض للرجال والنساء وفي كل من الدمام وجدة للرجال فقط، ودبلوم المراجعة الداخلية وينفذ بكل من الرياض والدمام وجدة للرجال فقط، وكذلك دبلوم الإدارة الصحية الذي ينفّذ بالرياض للرجال فقط، ودبلوم إدارة مكاتب القيادات الإدارية الذي ينفذ بكل من الرياض والدمام للرجال والنساء، وينفذ بجدة وأبها للرجال فقط، وأخيرًا دبلوم تطوير الموارد البشرية الذي ينفذ في كل من الرياض والدمام وجدة للرجال فقط.

ويمكن التسجيل في الدبلومات المقدمة من خلال الرابط التالي:

https://bussportal.ipa.edu.sa/BTrainingApp/faces/login

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الأعمال بمعهد الإدارة يفتح التسجيل في برامج "الدبلومات" للجامعيين وحملة الثانوية العامة
سبق

أعلن مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، عن بدء التسجيل في برامج "الدبلومات" المنفذة في الفصل التدريبي القادم، والذي يبدأ في 17/ 1/ 2021م، لكل من حَمَلة الشهادة الثانوية والشهادة الجامعية من الرجال والنساء.

ويبدأ التسجيل بالفصل التدريبي القادم في "دبلومين" لحملة الشهادة الثانوية؛ هما برنامج "دبلوم" الأعمال البنكية، والذي يُنفّذ بالرياض للرجال فقط، وبرنامج "دبلوم" السكرتير التنفيذي وينفذ بالرياض للرجال والنساء وفي الدمام للنساء فقط.

أما بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية؛ فيبدأ التسجيل في 5 "دبلومات" هي دبلوم الأمن السيبراني الذي ينفذ بالرياض للرجال والنساء وفي كل من الدمام وجدة للرجال فقط، ودبلوم المراجعة الداخلية وينفذ بكل من الرياض والدمام وجدة للرجال فقط، وكذلك دبلوم الإدارة الصحية الذي ينفّذ بالرياض للرجال فقط، ودبلوم إدارة مكاتب القيادات الإدارية الذي ينفذ بكل من الرياض والدمام للرجال والنساء، وينفذ بجدة وأبها للرجال فقط، وأخيرًا دبلوم تطوير الموارد البشرية الذي ينفذ في كل من الرياض والدمام وجدة للرجال فقط.

ويمكن التسجيل في الدبلومات المقدمة من خلال الرابط التالي:

https://bussportal.ipa.edu.sa/BTrainingApp/faces/login

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
10:38 AM

مركز الأعمال بمعهد الإدارة يفتح التسجيل في برامج "الدبلومات" للجامعيين وحملة الثانوية العامة

منها الأعمال البنكية والأمن السيبراني والموارد البشرية للرجال والنساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، عن بدء التسجيل في برامج "الدبلومات" المنفذة في الفصل التدريبي القادم، والذي يبدأ في 17/ 1/ 2021م، لكل من حَمَلة الشهادة الثانوية والشهادة الجامعية من الرجال والنساء.

ويبدأ التسجيل بالفصل التدريبي القادم في "دبلومين" لحملة الشهادة الثانوية؛ هما برنامج "دبلوم" الأعمال البنكية، والذي يُنفّذ بالرياض للرجال فقط، وبرنامج "دبلوم" السكرتير التنفيذي وينفذ بالرياض للرجال والنساء وفي الدمام للنساء فقط.

أما بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية؛ فيبدأ التسجيل في 5 "دبلومات" هي دبلوم الأمن السيبراني الذي ينفذ بالرياض للرجال والنساء وفي كل من الدمام وجدة للرجال فقط، ودبلوم المراجعة الداخلية وينفذ بكل من الرياض والدمام وجدة للرجال فقط، وكذلك دبلوم الإدارة الصحية الذي ينفّذ بالرياض للرجال فقط، ودبلوم إدارة مكاتب القيادات الإدارية الذي ينفذ بكل من الرياض والدمام للرجال والنساء، وينفذ بجدة وأبها للرجال فقط، وأخيرًا دبلوم تطوير الموارد البشرية الذي ينفذ في كل من الرياض والدمام وجدة للرجال فقط.

ويمكن التسجيل في الدبلومات المقدمة من خلال الرابط التالي:

https://bussportal.ipa.edu.sa/BTrainingApp/faces/login

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