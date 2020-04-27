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تبدأ غداً.. أمطار رعدية تواعد معظم مناطق المملكة وتستمر إلى السبت

الأرصاد: مصحوبة بنشاط للرياح السطحية.. ذروتها في العاصمة الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تستمر الحالة حتى السبت القادم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً بالساعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ في الرياض غداً وتزداد في الغزارة يوم الجمعة والسبت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبدأ غداً.. أمطار رعدية تواعد معظم مناطق المملكة وتستمر إلى السبت
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تستمر الحالة حتى السبت القادم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً بالساعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ في الرياض غداً وتزداد في الغزارة يوم الجمعة والسبت.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
06:14 PM

تبدأ غداً.. أمطار رعدية تواعد معظم مناطق المملكة وتستمر إلى السبت

الأرصاد: مصحوبة بنشاط للرياح السطحية.. ذروتها في العاصمة الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,447

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تستمر الحالة حتى السبت القادم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً بالساعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ في الرياض غداً وتزداد في الغزارة يوم الجمعة والسبت.

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