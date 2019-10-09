"منشآت" تجمع فرص الامتياز التجاري ضمن منصة واحدة

لإتاحة الفرص الاستثمارية المُناسبة لرواد ورائدات الأعمال

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن إطلاقِ منصة الامتياز التجاري المطورة التي تتيح لرواد ورائدات الأعمال فرصَ الاستثمار التجاري وتوضح أنظمته، بالإضافة إلى برامج رحلة الامتياز للمانح وصاحب الامتياز والمواد التوعوية المتعلّقة بالأنشطة التجارية المُتاحة في هذا المجال.

وسيسهم نظام الامتياز التجاري في توسع أعمال المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة دون الحاجة لإنفاق أموال من الشركة الأم على التوسع بالفروع، كما أنه يسهم في توزيع المخاطر والأعباء للشركة الأم؛ مما يساعدها بالتفرغ لتطوير أعمالها ومنتجاتها.

ويمكن لرواد ورائدات الأعمال الاطلاع على الفرص المتاحة من خلال الدخول على الرابط التالي: https://emtiyaz.monshaat.gov.sa.

ويعدُّ الامتياز التجاري ركيزة في الأنظمة التجارية عالميًّا، ويأتي نظام الامتياز التجاري الصادر من قِبل مجلس الوزراء ليضع مرجعيةً قانونيةً تحفظ حقوق مانح الامتياز وصاحب الامتياز.

جدير بالذكر أن الامتياز التجاري ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، ويصل تأثيره في بعض الدول إلى 5 % الناتج المحلي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 6 % من الوظائف تم توفيرها وتوليدها عبر الامتياز التجاري.

وتكشف بعض الإحصاءات أن حوالي مليوني مشروع امتياز تجاري عالمي ساهمت بتوظيف قرابة 20 مليون عامل؛ أي بمعدل عشر وظائف تولدت من كل مشروع امتياز تجاري.