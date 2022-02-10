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بالفيديو: واجهتهم بـ"الله أكبر".. هندوس يطاردون فتاة هندية مسلمة لهذا السبب

انتشر المقطع على نطاق واسع

ما زالت أجواء التوتر والخلاف تخيم على ولاية كارناتاكا بجنوب الهند في أعقاب قرار بحظر ارتداء الحجاب، وإلزام جميع الطلاب باتباع قواعد الزي المدرسي التي تحددها المدارس.

وعلى خلفية التوتر الديني الذي يسيطر على الولاية الهندية انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، يُظهر حشدًا من الشباب الهندوس، يطارد فتاة مسلمة، ترتدي الحجاب أثناء محاولتها الدخول إلى كليتها.

وواجهت الفتاة الشباب الذين كانوا يصيحون في وجهها، ويحاولون الاحتكاك بها، بعزيمة كبيرة مرددة "الله أكبر"، فيما كان يحاول رجال الأمن إبعاد هؤلاء الشباب عنها، وتأمين سيرها.

وقالت الفتاة، وتدعى موسكان خان، لوسائل الإعلام الهندية إنها كانت في طريقها إلى كليتها لتقديم بعض الأوراق المهمة، إلا أنهم لم يسمحوا لها بالدخول؛ وذلك لارتدائها الحجاب، فيما هاجمها بعض الشباب الهندوسي بشعارات معادية؛ ما دفعها إلى ترديد "الله أكبر".

وكانت العديد من المدارس في ولاية كارناتاكا قد منعت دخول الفتيات المحجبات بناء على أمر من وزارة التعليم؛ ما أثار احتجاجات من أولياء الأمور والطالبات.

واشتعلت الولاية الجنوبية بعدد من المظاهرات والاحتجاجات التي نظَّمها مسلمون على خلفية قرار منع ارتداء الحجاب في المدارس، فيما نظَّم الطلاب الهندوس احتجاجات مضادة، وتوافدوا على المدارس في الأيام الماضية لتأييد الحظر؛ وهو ما أجبر حكومة ولاية كارناتاكا على إغلاق المدارس والكليات لمدة ثلاثة أيام لتخفيف التوتر بين الجانبَيْن.

الهند الحجاب وزارة التعليم الهندوس

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بالفيديو: واجهتهم بـ"الله أكبر".. هندوس يطاردون فتاة هندية مسلمة لهذا السبب
سبق

ما زالت أجواء التوتر والخلاف تخيم على ولاية كارناتاكا بجنوب الهند في أعقاب قرار بحظر ارتداء الحجاب، وإلزام جميع الطلاب باتباع قواعد الزي المدرسي التي تحددها المدارس.

وعلى خلفية التوتر الديني الذي يسيطر على الولاية الهندية انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، يُظهر حشدًا من الشباب الهندوس، يطارد فتاة مسلمة، ترتدي الحجاب أثناء محاولتها الدخول إلى كليتها.

وواجهت الفتاة الشباب الذين كانوا يصيحون في وجهها، ويحاولون الاحتكاك بها، بعزيمة كبيرة مرددة "الله أكبر"، فيما كان يحاول رجال الأمن إبعاد هؤلاء الشباب عنها، وتأمين سيرها.

وقالت الفتاة، وتدعى موسكان خان، لوسائل الإعلام الهندية إنها كانت في طريقها إلى كليتها لتقديم بعض الأوراق المهمة، إلا أنهم لم يسمحوا لها بالدخول؛ وذلك لارتدائها الحجاب، فيما هاجمها بعض الشباب الهندوسي بشعارات معادية؛ ما دفعها إلى ترديد "الله أكبر".

وكانت العديد من المدارس في ولاية كارناتاكا قد منعت دخول الفتيات المحجبات بناء على أمر من وزارة التعليم؛ ما أثار احتجاجات من أولياء الأمور والطالبات.

واشتعلت الولاية الجنوبية بعدد من المظاهرات والاحتجاجات التي نظَّمها مسلمون على خلفية قرار منع ارتداء الحجاب في المدارس، فيما نظَّم الطلاب الهندوس احتجاجات مضادة، وتوافدوا على المدارس في الأيام الماضية لتأييد الحظر؛ وهو ما أجبر حكومة ولاية كارناتاكا على إغلاق المدارس والكليات لمدة ثلاثة أيام لتخفيف التوتر بين الجانبَيْن.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
01:32 AM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
04:49 AM

بالفيديو: واجهتهم بـ"الله أكبر".. هندوس يطاردون فتاة هندية مسلمة لهذا السبب

انتشر المقطع على نطاق واسع

A A A
ياسر نجدي - الرياض
6
4,306

ما زالت أجواء التوتر والخلاف تخيم على ولاية كارناتاكا بجنوب الهند في أعقاب قرار بحظر ارتداء الحجاب، وإلزام جميع الطلاب باتباع قواعد الزي المدرسي التي تحددها المدارس.

وعلى خلفية التوتر الديني الذي يسيطر على الولاية الهندية انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، يُظهر حشدًا من الشباب الهندوس، يطارد فتاة مسلمة، ترتدي الحجاب أثناء محاولتها الدخول إلى كليتها.

وواجهت الفتاة الشباب الذين كانوا يصيحون في وجهها، ويحاولون الاحتكاك بها، بعزيمة كبيرة مرددة "الله أكبر"، فيما كان يحاول رجال الأمن إبعاد هؤلاء الشباب عنها، وتأمين سيرها.

وقالت الفتاة، وتدعى موسكان خان، لوسائل الإعلام الهندية إنها كانت في طريقها إلى كليتها لتقديم بعض الأوراق المهمة، إلا أنهم لم يسمحوا لها بالدخول؛ وذلك لارتدائها الحجاب، فيما هاجمها بعض الشباب الهندوسي بشعارات معادية؛ ما دفعها إلى ترديد "الله أكبر".

وكانت العديد من المدارس في ولاية كارناتاكا قد منعت دخول الفتيات المحجبات بناء على أمر من وزارة التعليم؛ ما أثار احتجاجات من أولياء الأمور والطالبات.

واشتعلت الولاية الجنوبية بعدد من المظاهرات والاحتجاجات التي نظَّمها مسلمون على خلفية قرار منع ارتداء الحجاب في المدارس، فيما نظَّم الطلاب الهندوس احتجاجات مضادة، وتوافدوا على المدارس في الأيام الماضية لتأييد الحظر؛ وهو ما أجبر حكومة ولاية كارناتاكا على إغلاق المدارس والكليات لمدة ثلاثة أيام لتخفيف التوتر بين الجانبَيْن.

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