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"الراجحي" يدشن الهوية الجديدة لـ"الموارد البشرية": تغيير جذري سيطال الصُّعد كافة

أطلق استراتيجيتها وذلك بعد صدور الأمر الملكي بضم "الخدمة المدنية ووزارة العمل"

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم, هوية الوزارة الجديدة وأطلق استراتيجيتها، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليصبح مسماها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال "الراجحي": نطلق اليوم معًا باستراتيجية الوزارة الجديدة بخططها وإطارها وهويتها البصرية لنقود التغيير الجذري الذي سيطال الصُّعد كافة.

وأضاف: التغيير لا يتم دون فعل الأساسات والمسارات التي تهم الإنسان وتدعم تمكينه، وذلك بالعمل ضمن قيم مؤسسية تشمل التركيز على المستفيدين، والمسؤولية المجتمعية، والمشاركة، والتعاون، والتميّز، لتكون المسيرة متوافقة ومتوازنة وتمهّد الطريق الذي يقود الوزارة نحو تحقيق رؤيتها في جميع القطاعات، بلا استثناء، من خلال مبادرات هذه الاستراتيجية الطموحة لتحقيق أهدافها لدعم برامج التدريب والتوطين والتمكين واستثمار الجهود والعقول لتحقيق أثر ملموس في تنمية المجتمع ومساعدة الشباب للإسهام الفاعلة في نهضة الاقتصاد.

واشتمل الحفل المعد لهذه المناسبة, بحضور النواب والمساعدين وعدد من الوكلاء ومنسوبي ومنسوبات الوزارة ,على عرض الفوائد الناتجة من ضم الوزارتين، ورؤية الوزارة ورسالتها وقيمها، والإطار الاستراتيجي، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، ومبادرات الوزارة وخارطتها الاستراتيجية، ويرتكز الإطار الاستراتيجي للوزارة على رؤيتها في تحقيق مجتمع حيوي ممكّن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.

وستعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال رسالتها في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات, وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يدشن الهوية الجديدة لـ"الموارد البشرية": تغيير جذري سيطال الصُّعد كافة
سبق

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم, هوية الوزارة الجديدة وأطلق استراتيجيتها، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليصبح مسماها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال "الراجحي": نطلق اليوم معًا باستراتيجية الوزارة الجديدة بخططها وإطارها وهويتها البصرية لنقود التغيير الجذري الذي سيطال الصُّعد كافة.

وأضاف: التغيير لا يتم دون فعل الأساسات والمسارات التي تهم الإنسان وتدعم تمكينه، وذلك بالعمل ضمن قيم مؤسسية تشمل التركيز على المستفيدين، والمسؤولية المجتمعية، والمشاركة، والتعاون، والتميّز، لتكون المسيرة متوافقة ومتوازنة وتمهّد الطريق الذي يقود الوزارة نحو تحقيق رؤيتها في جميع القطاعات، بلا استثناء، من خلال مبادرات هذه الاستراتيجية الطموحة لتحقيق أهدافها لدعم برامج التدريب والتوطين والتمكين واستثمار الجهود والعقول لتحقيق أثر ملموس في تنمية المجتمع ومساعدة الشباب للإسهام الفاعلة في نهضة الاقتصاد.

واشتمل الحفل المعد لهذه المناسبة, بحضور النواب والمساعدين وعدد من الوكلاء ومنسوبي ومنسوبات الوزارة ,على عرض الفوائد الناتجة من ضم الوزارتين، ورؤية الوزارة ورسالتها وقيمها، والإطار الاستراتيجي، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، ومبادرات الوزارة وخارطتها الاستراتيجية، ويرتكز الإطار الاستراتيجي للوزارة على رؤيتها في تحقيق مجتمع حيوي ممكّن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.

وستعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال رسالتها في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات, وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
03:56 PM

"الراجحي" يدشن الهوية الجديدة لـ"الموارد البشرية": تغيير جذري سيطال الصُّعد كافة

أطلق استراتيجيتها وذلك بعد صدور الأمر الملكي بضم "الخدمة المدنية ووزارة العمل"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم, هوية الوزارة الجديدة وأطلق استراتيجيتها، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليصبح مسماها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال "الراجحي": نطلق اليوم معًا باستراتيجية الوزارة الجديدة بخططها وإطارها وهويتها البصرية لنقود التغيير الجذري الذي سيطال الصُّعد كافة.

وأضاف: التغيير لا يتم دون فعل الأساسات والمسارات التي تهم الإنسان وتدعم تمكينه، وذلك بالعمل ضمن قيم مؤسسية تشمل التركيز على المستفيدين، والمسؤولية المجتمعية، والمشاركة، والتعاون، والتميّز، لتكون المسيرة متوافقة ومتوازنة وتمهّد الطريق الذي يقود الوزارة نحو تحقيق رؤيتها في جميع القطاعات، بلا استثناء، من خلال مبادرات هذه الاستراتيجية الطموحة لتحقيق أهدافها لدعم برامج التدريب والتوطين والتمكين واستثمار الجهود والعقول لتحقيق أثر ملموس في تنمية المجتمع ومساعدة الشباب للإسهام الفاعلة في نهضة الاقتصاد.

واشتمل الحفل المعد لهذه المناسبة, بحضور النواب والمساعدين وعدد من الوكلاء ومنسوبي ومنسوبات الوزارة ,على عرض الفوائد الناتجة من ضم الوزارتين، ورؤية الوزارة ورسالتها وقيمها، والإطار الاستراتيجي، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، ومبادرات الوزارة وخارطتها الاستراتيجية، ويرتكز الإطار الاستراتيجي للوزارة على رؤيتها في تحقيق مجتمع حيوي ممكّن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.

وستعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال رسالتها في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات, وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين.

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