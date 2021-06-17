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"الشؤون الإسـلامية": الجوامع والمساجد بدأت تستقبل إقامة صلاة الجنائز

وسط التزام وتقيد بالإجراءات الاحترازية وخارج أوقات الصلوات المفروضة

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتنفيذ السماح بإقامة صلاة الجنائز بعموم مناطق المملكة، حيث استقبلت اليوم مساجد وجوامع المملكة عددًا من الجنائز وسط انتظام والتزام تام بكافة التعليمات التي قررتها الوزارة وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا وهي أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام كافة الأبواب في حال وجود جنازة، ويخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

فيما قامت فروع الوزارة بالتنسيق مع إدارات المساجد في المناطق والمحافظات بتخصيص صف لتلقي العزاء بالمساجد والجوامع ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفي والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة، وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة ضمن جهودها لتطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن فروعها بمناطق المملكة تتابع عبر الفرق الإشرافية والرقابية وبمشاركة أكثر من 3000 مراقب ومراقبة تنفيذ التعميم الصادر بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا، كما تتابع عبر غرفة العمليات المشتركة التواصل بين فروع الوزارة بالمناطق وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى التي تقع تحت إشرافهم مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع؛ لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي سيصلى عليها في المسجد الواحد عن (3) جنائز في الوقت الواحد.

ودعت الوزارة ــ في ختام بيانها ــ الجميع إلى التعاون معها في تطبيق كافة التعليمات التي من شأنها المحافظة على صحة وسلامة الجميع، كما حثت في حال رصد جوانب قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله أو في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسـلامية": الجوامع والمساجد بدأت تستقبل إقامة صلاة الجنائز
سبق

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتنفيذ السماح بإقامة صلاة الجنائز بعموم مناطق المملكة، حيث استقبلت اليوم مساجد وجوامع المملكة عددًا من الجنائز وسط انتظام والتزام تام بكافة التعليمات التي قررتها الوزارة وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا وهي أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام كافة الأبواب في حال وجود جنازة، ويخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

فيما قامت فروع الوزارة بالتنسيق مع إدارات المساجد في المناطق والمحافظات بتخصيص صف لتلقي العزاء بالمساجد والجوامع ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفي والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة، وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة ضمن جهودها لتطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن فروعها بمناطق المملكة تتابع عبر الفرق الإشرافية والرقابية وبمشاركة أكثر من 3000 مراقب ومراقبة تنفيذ التعميم الصادر بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا، كما تتابع عبر غرفة العمليات المشتركة التواصل بين فروع الوزارة بالمناطق وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى التي تقع تحت إشرافهم مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع؛ لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي سيصلى عليها في المسجد الواحد عن (3) جنائز في الوقت الواحد.

ودعت الوزارة ــ في ختام بيانها ــ الجميع إلى التعاون معها في تطبيق كافة التعليمات التي من شأنها المحافظة على صحة وسلامة الجميع، كما حثت في حال رصد جوانب قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله أو في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
04:52 PM

"الشؤون الإسـلامية": الجوامع والمساجد بدأت تستقبل إقامة صلاة الجنائز

وسط التزام وتقيد بالإجراءات الاحترازية وخارج أوقات الصلوات المفروضة

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عبدالله العنزي - الرياض
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6,349

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتنفيذ السماح بإقامة صلاة الجنائز بعموم مناطق المملكة، حيث استقبلت اليوم مساجد وجوامع المملكة عددًا من الجنائز وسط انتظام والتزام تام بكافة التعليمات التي قررتها الوزارة وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا وهي أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام كافة الأبواب في حال وجود جنازة، ويخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

فيما قامت فروع الوزارة بالتنسيق مع إدارات المساجد في المناطق والمحافظات بتخصيص صف لتلقي العزاء بالمساجد والجوامع ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفي والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة، وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة ضمن جهودها لتطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن فروعها بمناطق المملكة تتابع عبر الفرق الإشرافية والرقابية وبمشاركة أكثر من 3000 مراقب ومراقبة تنفيذ التعميم الصادر بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا، كما تتابع عبر غرفة العمليات المشتركة التواصل بين فروع الوزارة بالمناطق وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى التي تقع تحت إشرافهم مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع؛ لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي سيصلى عليها في المسجد الواحد عن (3) جنائز في الوقت الواحد.

ودعت الوزارة ــ في ختام بيانها ــ الجميع إلى التعاون معها في تطبيق كافة التعليمات التي من شأنها المحافظة على صحة وسلامة الجميع، كما حثت في حال رصد جوانب قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله أو في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

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