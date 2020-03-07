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شاهد.. وافدة مصرية تعبر عن فرحها بافتتاح المطاف بعد الأمر الملكي بالزغاريد

لاقى الفيديو رواجاً وانتشاراً على مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مقطع فيديو لوافدة مصرية تعبر عن فرحها بافتتاح صحن المطاف بالزغاريد، وتقول "ما شاء الله"، لافتة انتباه الطائفين الذين وثقوا المقطع، عقب صدور الأمر الملكي اليوم بافتتاحه، بعد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولاقى افتتاح صحن المطاف عقب الإجراءات الاحترازية التي تواصل المملكة تنفيذها لمنع انتشار الفيروس لقاصدي الحرم المكي، إشادة واسعة من قيادات عربية وإسلامية، أكدوا أن المملكة تقوم بدور كبير تضطلع من خلالها بمسؤوليتها التي تشرفت بها وهي خدمة وحماية الحرمين الشريفين.


وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعلن اليوم صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت، وفق الخطة المرسومة لذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وافدة مصرية تعبر عن فرحها بافتتاح المطاف بعد الأمر الملكي بالزغاريد
سبق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مقطع فيديو لوافدة مصرية تعبر عن فرحها بافتتاح صحن المطاف بالزغاريد، وتقول "ما شاء الله"، لافتة انتباه الطائفين الذين وثقوا المقطع، عقب صدور الأمر الملكي اليوم بافتتاحه، بعد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولاقى افتتاح صحن المطاف عقب الإجراءات الاحترازية التي تواصل المملكة تنفيذها لمنع انتشار الفيروس لقاصدي الحرم المكي، إشادة واسعة من قيادات عربية وإسلامية، أكدوا أن المملكة تقوم بدور كبير تضطلع من خلالها بمسؤوليتها التي تشرفت بها وهي خدمة وحماية الحرمين الشريفين.


وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعلن اليوم صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت، وفق الخطة المرسومة لذلك.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:30 PM

شاهد.. وافدة مصرية تعبر عن فرحها بافتتاح المطاف بعد الأمر الملكي بالزغاريد

لاقى الفيديو رواجاً وانتشاراً على مواقع التواصل

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
3,185

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مقطع فيديو لوافدة مصرية تعبر عن فرحها بافتتاح صحن المطاف بالزغاريد، وتقول "ما شاء الله"، لافتة انتباه الطائفين الذين وثقوا المقطع، عقب صدور الأمر الملكي اليوم بافتتاحه، بعد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولاقى افتتاح صحن المطاف عقب الإجراءات الاحترازية التي تواصل المملكة تنفيذها لمنع انتشار الفيروس لقاصدي الحرم المكي، إشادة واسعة من قيادات عربية وإسلامية، أكدوا أن المملكة تقوم بدور كبير تضطلع من خلالها بمسؤوليتها التي تشرفت بها وهي خدمة وحماية الحرمين الشريفين.


وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعلن اليوم صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت، وفق الخطة المرسومة لذلك.

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