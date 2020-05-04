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بتقنية " تك الأوزون".. تعقيم أرجاء المسجد الحرام على مدار الساعة

بهدف القضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح

أظهرت آلية تطبيق الإجراءات الوقائية في المسجد الحرام، حجم الجهود المبذولة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضمان سلامة المصلين، فعند مداخل الحرم المكي " البوابات الرئيسة " تتم عمليات قياس الحرارة وتعزز من ذلك استخدام تقنية الكاميرات الحرارية.
وبحسب القواعد الاحترازية.. تقيد المصلين بالتباعد المكاني بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وجميع المصليات الداخلية.

وعلى مدار الساعة تستخدم أحدث وسائل التعقيم بتقنية " تك الأوزون " في أرجاء المسجد الحرام للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح، وتكثف هذه العمليات في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة، كذلك على السجاد.

المسجد الحرام تعقيم أرجاء المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتقنية " تك الأوزون".. تعقيم أرجاء المسجد الحرام على مدار الساعة
سبق

أظهرت آلية تطبيق الإجراءات الوقائية في المسجد الحرام، حجم الجهود المبذولة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضمان سلامة المصلين، فعند مداخل الحرم المكي " البوابات الرئيسة " تتم عمليات قياس الحرارة وتعزز من ذلك استخدام تقنية الكاميرات الحرارية.
وبحسب القواعد الاحترازية.. تقيد المصلين بالتباعد المكاني بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وجميع المصليات الداخلية.

وعلى مدار الساعة تستخدم أحدث وسائل التعقيم بتقنية " تك الأوزون " في أرجاء المسجد الحرام للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح، وتكثف هذه العمليات في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة، كذلك على السجاد.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
08:19 PM

بتقنية " تك الأوزون".. تعقيم أرجاء المسجد الحرام على مدار الساعة

بهدف القضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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3,112

أظهرت آلية تطبيق الإجراءات الوقائية في المسجد الحرام، حجم الجهود المبذولة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضمان سلامة المصلين، فعند مداخل الحرم المكي " البوابات الرئيسة " تتم عمليات قياس الحرارة وتعزز من ذلك استخدام تقنية الكاميرات الحرارية.
وبحسب القواعد الاحترازية.. تقيد المصلين بالتباعد المكاني بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وجميع المصليات الداخلية.

وعلى مدار الساعة تستخدم أحدث وسائل التعقيم بتقنية " تك الأوزون " في أرجاء المسجد الحرام للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح، وتكثف هذه العمليات في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة، كذلك على السجاد.

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