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أمير الرياض يشرّف حفل سفارة كوريا الجنوبية

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جو بيونج ووك، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر سفارة جمهورية كوريا الجنوبية اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يشرّف حفل سفارة كوريا الجنوبية
سبق

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جو بيونج ووك، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:46 PM

أمير الرياض يشرّف حفل سفارة كوريا الجنوبية

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جو بيونج ووك، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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