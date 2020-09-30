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فيديو.. عناية الله تنقذ مواطناً من الدهس بأعجوبة

أنقذت عناية الله -عز وجل- مواطناً بمحافظة بيشة من موت محقق يوم أمس بعد أن غير مكانه في إحدى مغاسل السيارات قبل لحظات من اصطدام مركبة يقودها عامل بالجدار الذي كان يجلس بجواره قبل الحادثة، وكتب الله له عمراً جديداً.

"سبق" كشفت عن تفاصيل المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع في الساعة الماضية القريبة، والتقت بالمواطن الذي نجا من الموت باعجوبة.

وقال المواطن محمد القحطاني لـ"سبق": "الحمد لله أولاً على نجاتي من الدهس، حيث كنت جالساً بإحدى مغاسل السيارات بمحافظة بيشة على كرسي أنتظر الانتهاء من غسيل سيارتي، ورجع عامل المغسلة بسيارة من نوع جيب صالون يريد ايقافها، وأنا كنت مشغولا بالتحدث بالجوال، ورايته قادما ليوقف المركبة امامي، ليأتيني احساس بأن قائد هذه المركبة لا يقود السيارة بشكل جيد".

واضاف القحطاني: "قررت أن أقوم من مكاني وكلها ثوان - سبحان الله حتى رجع بشكل سريع وصدم الكرسي الذي كنت أجلس عليه والجدار".

وأشار بأن الله كتب له عمرا جديدا وهذا قدر الله - عز وجل، مبينا أن العامل بخير ولم يصب بأذى وكذلك السيارة، والحمد لله على كل شيء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. عناية الله تنقذ مواطناً من الدهس بأعجوبة
سبق

أنقذت عناية الله -عز وجل- مواطناً بمحافظة بيشة من موت محقق يوم أمس بعد أن غير مكانه في إحدى مغاسل السيارات قبل لحظات من اصطدام مركبة يقودها عامل بالجدار الذي كان يجلس بجواره قبل الحادثة، وكتب الله له عمراً جديداً.

"سبق" كشفت عن تفاصيل المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع في الساعة الماضية القريبة، والتقت بالمواطن الذي نجا من الموت باعجوبة.

وقال المواطن محمد القحطاني لـ"سبق": "الحمد لله أولاً على نجاتي من الدهس، حيث كنت جالساً بإحدى مغاسل السيارات بمحافظة بيشة على كرسي أنتظر الانتهاء من غسيل سيارتي، ورجع عامل المغسلة بسيارة من نوع جيب صالون يريد ايقافها، وأنا كنت مشغولا بالتحدث بالجوال، ورايته قادما ليوقف المركبة امامي، ليأتيني احساس بأن قائد هذه المركبة لا يقود السيارة بشكل جيد".

واضاف القحطاني: "قررت أن أقوم من مكاني وكلها ثوان - سبحان الله حتى رجع بشكل سريع وصدم الكرسي الذي كنت أجلس عليه والجدار".

وأشار بأن الله كتب له عمرا جديدا وهذا قدر الله - عز وجل، مبينا أن العامل بخير ولم يصب بأذى وكذلك السيارة، والحمد لله على كل شيء.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:18 PM

فيديو.. عناية الله تنقذ مواطناً من الدهس بأعجوبة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
6
16,398

أنقذت عناية الله -عز وجل- مواطناً بمحافظة بيشة من موت محقق يوم أمس بعد أن غير مكانه في إحدى مغاسل السيارات قبل لحظات من اصطدام مركبة يقودها عامل بالجدار الذي كان يجلس بجواره قبل الحادثة، وكتب الله له عمراً جديداً.

"سبق" كشفت عن تفاصيل المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع في الساعة الماضية القريبة، والتقت بالمواطن الذي نجا من الموت باعجوبة.

وقال المواطن محمد القحطاني لـ"سبق": "الحمد لله أولاً على نجاتي من الدهس، حيث كنت جالساً بإحدى مغاسل السيارات بمحافظة بيشة على كرسي أنتظر الانتهاء من غسيل سيارتي، ورجع عامل المغسلة بسيارة من نوع جيب صالون يريد ايقافها، وأنا كنت مشغولا بالتحدث بالجوال، ورايته قادما ليوقف المركبة امامي، ليأتيني احساس بأن قائد هذه المركبة لا يقود السيارة بشكل جيد".

واضاف القحطاني: "قررت أن أقوم من مكاني وكلها ثوان - سبحان الله حتى رجع بشكل سريع وصدم الكرسي الذي كنت أجلس عليه والجدار".

وأشار بأن الله كتب له عمرا جديدا وهذا قدر الله - عز وجل، مبينا أن العامل بخير ولم يصب بأذى وكذلك السيارة، والحمد لله على كل شيء.

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